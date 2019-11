„Uzavírá se jedna kapitola českého motorsportu. Skutečně jsme si nevážili toho, jak dlouho jsme měli v MotoGP svého závodníka. Laťku za osm let nastavil hodně vysoko a jen těžko ji někdo překoná. Navíc udržet tak dlouho závodníka v královské třídě není vůbec jednoduché i vzhledem k finanční náročnosti,“ poznamenal motocyklový expert Václav Svoboda.

Podle něj jsou to však pardoxně právě peníze, které zlomily českému pilotovi vaz. Za jeho nástupcem Johannem Zarcem totiž stojí silní sponzoři garantující velký příjem. „Stáj Reale Avintia je dlouhodobě problematická a nepředvídatelná. Už dřív prosakovaly informace, že má finanční problémy a peníze od Zarca se jí hodí,“ upozornil na motivaci pro nenadálou last minute rošádu v týmu Svoboda.

Abrahamova kariéra symbolicky skončila na místě, kde začala. V Jerezu. V neděli si byl na španělském okruhu vyzvednout své věci a definitivně uzavřel kapitolu v královské třídě. Před necelými patnácti lety přitom právě v Jerezu jako patnáctiletý zelenáč prožil svou první Velkou cenu.

Milníky Abrahamovy kariéry

- Počet závodů: 214 (122 v MotoGP)

- První závod: 2005: GP Španělska v Jerezu – 22. místo (125 ccm)

- První body: 2006: GP Japonska v Motegi – 13. místo (125 ccm)

- První stupně vítězů: 2010: GP Japonska v Motegi – 3. místo (Moto2)

- První vítězství: 2010: GP Valencie (Moto2)

- Nejlepší umístění v MotoGP: 4x 7. místo

- Nejlepší umístění v GP České republiky: 2012: 9. místo (MotoGP)

- Nejlepší umístění v klasifikaci: 2010: 10. místo – 96 bodů (Moto2)

- Poslední závod: 17.11.2019 ve Valencii – 14. místo (MotoGP)

Od roku 2011 zápolil v MotoGP a stal se inventářem elitní třídy. Vždyť víc zkušeností v ní mají ze současného startovního pole jen Valentino Rossi s Andreou Doviziosem a s nimi Cal Crutchlow a Aleix Espargaró. „Každého fanouška zajímá hlavně špička, ale pořád jsme tam měli koho sledovat a kdo byl terčem pozornosti. Teď zájem o MotoGP u nás klesne,“ řekl Svoboda.

Abraham po svém konci očekává menší návštěvnost na Grand Prix České republiky. „Nechci si nijak fandit, ale myslím si, že přijde o něco míň diváků, kteří se jezdili dívat na českého pilota v MotoGP. Na budoucnost Velké ceny v Brně ovšem nemá můj konec žádný vliv,“ uvedl brněnský jezdec.

V příští sezoně se po Abrahamově nuceném odchodu představí ve světovém šampionátu pouze dva čeští piloti. Ve třídě Moto3 Jakub Kornfeil z Rohatce na Hodonínsku s Filipem Salačem. A právě sedmnáctiletý jezdec z Mladé Boleslavi, jenž má za sebou debutovou sezonu v šampionátu, je největší příslib do budoucna. „Šanci propracovat se do MotoGP určitě má. Vždy je potřeba se kromě jezdeckých kvalit opírat také o tým lidí, který dokáže sehnat peníze. A Filip takové zázemí má. Pokud to půjde, můžeme se ho v MotoGP do pěti let dočkat. Po něm ovšem zeje velká mezera,“ zmínil Svoboda.

Ačkoliv se v tuto chvíli zdá, že Abraham řekl motocyklovému světu poslední slovo, návrat do sedla nevyloučil na sto procent. „Věřím, že tato na první pohled blbá situace, pro něj nakonec bude dobrá. A kdo ví, třeba si nakonec spolu po letech ještě v nějakém šampionátu zajezdíme,“ napsal na svou facebookovou stránku jiný profesionální brněnský motocyklista Ondřej Ježek, jenž jezdí mistrovství světa ve vytrvalostních závodech.

Jisté je, že Abraham se i díky vítězství v závodě Moto2 ve Valencii v roce 2010 zapsal zlatým písmem do historie českého motorismu.