Česká asociace stolního tenisu obdržela od Ministerstva zdravotnictví Stanovení závazných hygienicko-epidemických podmínek pro konání významných sportovních akcí nebo soutěže. V praxi tento dokument povoluje konání profesionálních soutěží i v nejvyšší stupni Protiepidemického systému PES v souladu s pravidly pro konání sportovních soutěží v době pandemie onemocnění COVID-19 vydanými Národní sportovní agenturou.

Restart se týká obou extraligových soutěží. Muži začnou už tento víkend, ženy na konci ledna. "Jsme rádi, že se opět začne. Podle mého názoru však na asociaci trochu zaspali. Už před dvěma měsíci jsme přišli s návrhem, aby požádali o výjimku, ale nic se nedělo. Přitom profesionální soutěže jednotlivců se normálně hrály. Hráči, kteří se jich zúčastnili, teď budou ve výhodě, protože nevypadli ze zápasového rytmu jako ostatní," myslí si Richard Brhel, předseda SKST Hodonín.

Hodonínští stolní tenisté se představí už v pátek v Havířově, v neděli pak přivítají Hradec Králové. Zatímco muži jako nováček usilují o záchranu, ženský tým obhajuje mistrovský titul. Hodonín je zatím kvůli porážce s Břeclaví v neúplné tabulce na třetí příčce, ale to pro play-off zase tolik neznamená. Tým potvrdil své kvality v prosincovém turnaji Ligy mistrů, kde byl krůček od postupu do semifinále. "Hodně nám tam pomohla Japonka Moriová, s níž jsme chtěli prodloužit smlouvu. Jenže zatím to prakticky není možné, protože kvůli neustálým změnám se nemůžeme opřít o nějaké konkrétní termíny," stěžuje si Brhel.

Ženské extralize zatím vládnou břeclavské stolní tenistky, které restart soutěže kvitují. "Je to určitě dobře. Bude to trochu složitější, protože hráčky musí absolvovat antigenní testy a během zápasu bude třeba dodržovat přísná hygienická opatření. Není to ale nic, co bychom nemohli zvládnout. Až na diváky. Těch na naše zápasy v poslední době chodilo poměrně dost a dokázali vytvořit dobrou atmosféru, která nám teď bude chybět," mrzí Víta Ratajského, sportovního manažera MSK Břeclav.