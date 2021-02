Po čtyřměsíční pauze, zaviněné koronavirovou krizí, pokračovaly stolní tenistky MSK Gumotex Břeclav ZFP Group v nejvyšší domácí soutěži. V olomoucké hale Omega se střetly s týmem SK Dobré, který stejně jako ony dosud v extralize neztratil ani bod. Utkání bylo přenášeno internetovou televizí www.ping-pong.tv a TV společností Arena Sport na programu Arena Sport 1.

Jistou výhodu měl hostující celek v tom, že o den dříve vyhrál v Moravském Krumlovu 6:4, zatímco hráčky Břeclavi měly po delší době obnovenou premiéru. „Chvíli trvalo, než jsem se dostala do tempa. Dášu Ilievovou obvykle snadno porážím, tentokrát mi její pomalejší míče vadily více. Přesto jsem přes ni získala první bod našeho celku,“ ohlídla se za nerozhodným utkáním Karin Adámková, která pro své družstvo získala ve dvouhrách plný počet bodů.

Tentokrát ji podpořila svým nadprůměrným výkonem Aneta Širůčková, která podlehla jen jedničce Dobrého Zdeně Blaškové, s níž držela krok a měla setbol (10:9) na vedení 2:1 na sety a v závěru čtvrté sady vedla 8:5. Chyběly bodové příspěvky Dany Čechové, která jinak bývá spolehlivě bodující členkou družstva.

Zdena Blašková po výhře nad Čechovou měla průběžnou extraligovou bilanci 19:0, její stoprocentnost přerušila Karin Adámková po odvrácení tří mečbolů v dramatické koncovce pátého setu (8:10 a 10:11). „Tři, čtyři roky jsem se Zdenou nevyhrála, proto si jejího skalpu moc cením,“ neskrývala svou radost opora celku MSK.

Možnost na plný bodový zisk břeclavských stolních tenistek byla ještě v závěrečné čtyřhře, v níž pár Adámková-Širůčková vedl 2:1 na sety, když třetí set vyhrál 11:1. V horším postavení páru Břeclavi soupeřky srovnaly na 2:2 a když jim vyšel vstup do páté sady, bylo o konečné dělbě bodů mezi oběma špičkovými extraligovými celky rozhodnuto. „V pro nás lepším postavení jsme s přehledem vyhrály první a třetí set, vždy s jasným vedením od jejích začátků. Start do rozhodujícího setu se nám nepovedl a po změně stran to již nešlo zlomit,“ uzavřela své postřehy Karin Adámková.

„Bylo to pěkné, dramatické utkání se spravedlivým koncem. Využili jsme prostředí našeho partnerského klubu KST Olomouc, protože naše herna je v rekonstrukci,“ zhodnotil konečný výsledek i důvod změny hrací místnosti sportovní manažer stolního tenisu MSK Vít Ratajský.

MSK Gumotex Břeclav ZPP Group-SK Dobré 5:5

Čechová-Blašková 0:3 (-11,-10,-9), Adámková-Ilievová 3:1 (11,9,-10,8), Širůčková-Paridiová 3:1 (9,-9,9,10), Adámková-Blašková 3:2 (-4,9,6,-7,11), Čechová-Paridiová 2:3 (-10,6,6,-7,-7), Širůčková-Ilievová 3:0 (8,7,4), Adámková-Paridiová 3:1 (3,-8,7,4), Širůčková-Blašková 1:3 (4,-5,-11,-9), Čechová-Ilievová 1:3 (8,-7,-6,-8), Adámková,Širůčková-Blašková,Ilievová 2:3 (7,-9,1,-7,-3).

JAROSLAV HÝBNER