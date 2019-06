Vedení klubu rozhodlo o tom, že Hustopeče i v příštím ročníku nastoupí do druhé nejvyšší soutěže. „Při rozhodování hrálo roli víc faktorů. Jiná varianta než první liga nepřipadala v úvahu, ostatní názory jsou fikce. Nešlo jen o finanční stránku věci,“ prohlásil předseda klubu Jiří Funk, který věc dál odmítl komentovat.

Celou situaci provázela bouřlivá diskuze uvnitř klubu. Dlouholetý trenér Legaty Petr Semerád byl pro postup celku do extraligy. „Strašně mě to mrzí. Do boje o titul jsme dali velké množství energie. Vedli jsme o tom plamenné debaty. Hlavní slovo měl ale statutární orgán klubu, což už nemůžu nijak ovlivnit,“ litoval Semerád.

Odchovanec klubu, který v Legatě už devět let trénuje a plní také roli šéftrenéra mládeže, možná dá Hustopečím po dlouhé době sbohem. „Je to pro mě dost emoční a musím zvážit všechny možnosti. Je možné, že odejdu,“ prohlásil trenér.

Sezona Legaty

- Zápasová bilance: 16 výher, 1 remíza, 3 prohry

- Počet bodů: 33

- Skóre: 578:481

- Umístění v tabulce: 1. příčka

Přiznává však také, že klub měl příliš málo času na to dotáhnout do konce jednání s případnými partnery pro novou sezonu v extralize. „Čas byl goliáš, který nás porazil. Mít více času, šlo by všechno v pohodě. Na druhou stranu, první liga se bude hrát ve stejném formátu jako extraliga, takže o nějakou daleko větší zátěž nepůjde,“ pravil Semerád.

Na nejvyšší soutěž se těšili i házenkáři Legaty. „Mysleli jsme si, že extraligu hrát budeme. Osobně jsem v ní nastupoval dvanáct let a v házené už žádné velké ambice nemám, takže pro mě to je normální. Někteří mladí kluci ale nejvyšší soutěž zkusit chtěli a asi jsou trochu zklamaní,“ nabídl pohled jeden z nejzkušenějších mužů kádru, brankář Jiří Bavlnka.

Novou motivaci v následující sezoně ale podle něj hráči najdou. „Bude nový systém soutěže s play-off. který pro nás bude určitě zajímavý už tím, půjde o něco nového. Navíc si zahrajeme proti dvěma novým týmům, takže další změna,“ zamlouvalo se třicetiletému gólmanovi.

Extraligové místo podle všeho neodmítla jen Legata, ale také další kluby a o patro výš by se měly posunout až ze čtvrté pozice první ligy brněnské Maloměřice.