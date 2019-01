Břeclavsko - Ve florbalové mistrovské divizní soutěži mužů se hrálo v letošním roce naposledy, soutěž bude pokračovat v novém roce.

Úspěšný byl Sokol Lanžhot B, který vyhrál dva zápasy. Přehled sehraných zápasů s účastí celků regionu: WORMS Velké Pavlovice - Sokol Lanžhot B 7:10, Lanžhot B - Sokol Břeclav/Lanžhot C 2:1, Tri Lamy Brno - Lanžhot C 9:5, WORMS Velké Pavlovice - FBC Valtice 6:3, FBC Valtice - Tri Lamy Brno 2:9.



Přehled nejbližších utkání, která týmy z Břeclavska sehrají po novém roce: Sokol Slavkov – WORMS Velké Pavlovice, Orel Telnice – Lanžhot C, Sokol Lanžhot C – Sokol Slavkov, WORMS Velké Pavlovice – Orel Telnice, Valtice – Sokol Lanžhot B, Valtice – Sokol Lanžhot B, Sokol Lanžhot B – Tri Lamy Brno, Ratíškovice B – Valtice.

Tabulka po 12. kole

1. Lanžhot B 10 2 0 66:38 32

2. MZLU Brno 7 4 1 73:41 25

3.Tri Lamy Brno 7 2 3 75:44 23

4. Orel Telnice 7 0 5 64:48 21

5. Ratíškovice B 4 2 6 56:46 21

6. FBC Valtice 3 3 6 34:46 12

7. S. Slavkov 2 3 7 30:49 9

8. Lanžhot C 3 0 9 36:64 9

9. Vel. Pavlovice 2 2 8 47:105 8

LADISLAV KLIM