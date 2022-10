Zkušený reprezentační nadhazovač Michal Holobrádek ve službách Locos si připsal v posledním zápase deset strikeoutů. „Moc jsem si to užil, vybojoval jsem titul s kluky, se kterými jsem začínal. Celkově to byla moje pátá finálová účast, ale tohle bylo výjimečné,“ dodal Holobrádek, který získal titul v minulosti s Hrochy z Havlíčkova Brodu.

Jedním z hrdinů finálové série byl také další břeclavský nadhazovač Jakub Osička, který nastoupil do dvou zápasů. V nich předvedl naprosto dominantní výkony, když zaznamenal 31 strikeoutů. Povolil pouze dva úspěšné odpaly a soupeři si nepřipsali ani jeden bod. „Je to pro nás úspěch a o to lepší, že se k němu došlo na domácím hřišti. Nejsem si jistý, jestli tu bylo hřiště, když jsem tady začínal. Je to něco neskutečného, co se nám za ty roky povedlo vybudovat. Myslím, že toho ještě hodně zvládneme,“ dodal Osička.

Břeclavští Locos si v semifinále proti Spectrum věří. Chceme zlato, říká Borbély

Mosteckým se povedl pouze hned první zápas, který zvládli 4:0. Od té doby jenom prohrávali. Břeclavský tým sázel na mladé talentované hráče a velmi silný nadhazovačský tandem reprezentantů Holobrádek a Osička. Oba patří k nejlepším evropským hráčům na tomto postu. „Už jen ta jistota, že je někdo za mnou, když třeba nemám den, tak se vždycky hraje lépe,“ dodal Osička.

V sérii o třetí místo uspěl celek Spectrum Praha, který si poradil s Joudrs Praha.

JIŘÍ UHLÍŘ