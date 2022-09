No a když Vémolu nepustili po titulovém zápase do klece, rozhodl se, že si stejně své řekne. Přelezl pletivo oktagonu a chopil se mikrofonu. „Seru na Patrika Kincla. Na konci roku budu mít ten pás já. Jako že se Terminátor jmenuju!“ prohlásil.

To už na něj bučela natřískaná brněnská hala, ve které se poprvé uskutečnil turnaj organizace Oktagon. Vémola ještě při odchodu z klece hulákal na šampiona: „Ten pás máš do konce roku, abys věděl ty v..e,“ povídal Vémola. „Nikoho nezajímáš,“ odvětil znechucený Kincl.

Staronový šampion Oktagonu ve střední váze do 84 kilogramů se na tiskové konferenci snažil tlumit emoce, ale evidentně ho výlev jeho soka znechutil. „Myslím, že ve finále nejvíc ztrapnil sám sebe. To je celé, co k tomu dodám,“ řekl.

Promotér Ondřej Novotný nečekal, že Vémola skočí do klece. Na druhou stranu si uvědomuje, že divadlo Terminátora dělá jeho organizaci reklamu. „Respektoval jsem Patrikovo přání, ale všechno ostatní mě nemrzí. Je to příběh, který se vyvíjí a nemohl jsem ho ovlivnit. Nevěděl jsem, že Karlos přeskočil pletivo, ale je to věc, o které se budeme bavit a i Patrik z ní bude benefitovat. Získal na svou stranu velké množství fanoušků, kteří odsoudí čin Karlose, ostatní ve svém fanouškovském kotli utvrdil,“ pravil Novotný.

Brněnské výhry

V brněnské hale se představili také čtyři domácí borci a všichni uspěli na body. Andrej Kalašnik po taktické bitvě porazil Joela dos Santose z Brazílie, Jakub Dohnal v především boxerské přestřelce zdolal Davida Moona z Kanady, Jan Gottvald si v úvodu galavečera poradil s Edilsonem Françou. V postojové bitvě podle pravidel Undergroundu pak Radek Roušal porazil na body Marka Bartla.

Kincl s Vémolou se rozhodně nemusejí, jenže to je přesně to, co fanoušky láká. A není divu, že jejich duel je na spadnutí. „Všichni se nás na něj ptají, ten zápas chceme vidět roky, oba ho taky chtějí, nemusíme je do něho nutit. Patrik teď předvedl perfektní bouři, jak v Americe říkají duelu, kdy se povede všechno a nic ho neohrožuje, to se vidí málokdy, přitom šlo o neuvěřitelně těžký zápas,“ ocenil Novotný staronového krále, který obdržel bonus za výkon večera. „Polovinu někomu daruji. Nějaké matce samoživitelce, protože je teď docela šílená doba,“ sdělil Kincl.

S Vémolou se už jednou utkali, před čtyřmi lety zvítězil Terminátor na body. Od té doby se nesnesou a mluví se o odvetě. „Plánů je spousta, ale je to zápas, který chce vidět celá Česká republika. Patrik chce vrátit zpátky prohru, Karlos potvrdit svou dominanci, je čas to udělat. Potřebujeme, aby byl šampion zdravý a abychom splnili podmínky, co si řekne,“ uvedl Novotný.

Je možné, že k titulové bitvě dojde 30. prosince v pražské O2 areně, kde bude Oktagon 38. „Zatím bez komentáře, musím se pobavit se šéfíkama, co a jak plánují dál,“ reagoval Kincl.

Zatímco Vémola se s Lohorém dřel pět kol a zvítězil až na body, Kincl byl hotový za 114 sekund. „Sedla mi první kombinace, jak jsem vlezl do zápasu a hned jsem cítil, že by to mohlo šlapat. Překvapilo mě, kolik toho Alex ustál, až jsem se divil, proč nebruslí, ale pak přišel high kick a cítil jsem, že je konec velmi blízko,“ zmínil Kincl přesný kop na hlavu.

Francouzský bijec se za necelé dvě minuty nezmohl na jediný tvrdý úder. „Myslím, že to nebyla má noc. Připravil jsem se velmi dobře na ten zápas a nemám omluvu. Všechny údery jsem viděl přijít, ale Patrik ukázal, že je velmi dobrý striker. Nezbývá, než se podívat na chyby, makat a jít dál,“ zmínil Lohoré kvalitu šampiona v postoji.

V hlavním předzápase večera Karol Ryšavý ukončil slovenského soka Františka Fodora na konci prvního kola. „Fery se dobře bránil pokusu o škrcení, triangl jsem měl dobře chycený a cítil jsem, že chrčí, ale dobře tam měl ruku. Nečekal jsem, že se bude na zemi tak bránit. Jsem rád, že to vyšlo i díky týmu a tomu, co mě naučil,“ řekl Ryšavý.

Fodor mu poklonu vrátil. „Překvapil mě a vzdávám mu tím hold, jak byl velmi klidný, líbil se mi v postoji. Mně upřímně chyběl dobře trefený úder, jeho tlak mi nedělal dobře. Karol dokázal, proč je trojka divize,“ uznal Fodor.

Sledovaný souboj z reality show Kdo přežije ovládl Adam Raiter, jenž už v prvním kole slavil triumf nad sokem ze Survivora Nathanem Christiánem Dzabou.