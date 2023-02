FOTOGALERIE: Taiwanka strhla břeclavské stolní tenistky k vítězství

Stolní tenistky MSK Gumotex Břeclav vstoupily do odvetných kol nejvyšší domácí soutěže. Třikrát hrály v domácím prostředí s celky horní poloviny tabulky a byly bodově takřka stoprocentní. S Baníkem Havířov remizovaly 5:5, SK Dobré a SVS Hradec Králové porazily shodně 6:3. „Jsme rádi, že jsme vstoupili do druhé poloviny extraligy dobými výsledky a budeme se snažit postoupit v tabulce co nejvýš," řekl břeclavský trenér Vít Ratajský.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Břeclavské stolní tenistky úspěšně vstoupily do druhé poloviny extraligy. | Foto: David Korda