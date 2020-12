Pořadatelé musí v tuto chvíli pracovat s několika variantami. „Zatím počítáme s tím, že se závody uskuteční. Nicméně nikdo neví, jaká bude aktuální situace v únoru. Může se stát, že kvůli nařízením vlády se akce vůbec nebude moct uskutečnit, nebo třeba jen bez diváků. Pak bychom museli zvážit, jestli má cenu mítink dělat v běžné podobě se zahraničními hvězdami, nebo jestli z toho neudělat třeba jen národní závod a dětské soutěže. Rozhodnout se budeme muset přibližně do poloviny ledna,“ uvedl ředitel závodu Zbyněk Háder.

Pokud by vše dopadlo ideálně, tak by se atletičtí fanoušci měli opravdu na co těšit, protože organizátoři jednají se zvučnými jmény světové výšky. „Už jsme dohodnuti s loňským vítězem Britem Galem nebo jeho krajankou Lakeovou, oslovili jsme také další skvělé závodníky, kde je to zatím ve fázi jednání,“ poznamenal Háder. Mezi oslovenými jsou např. Ukrajinec Bondarenko, Ital Tamberi, Bělorus Nedasekau nebo skvělé Ukrajinky Levčenková, Mahučichová a Tabašnyková.

Pro příští rok bylo Hustopečské skákání zařazeno do Světové halové Tour (World Athletics Indoor Tour), v níž jsou jen tři další podniky, pořádané v České republice. Hlavní závod by se měl uskutečnit v sobotu 6. února, o dva dny dříve jsou na pořadu mládežnické soutěže.