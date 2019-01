Házenkáře stála síly stíhací jízda. Dotahovali ztrátu 0:7

Hustopeče – Podivné, ale hlavně nepovedené utkání za sebou mají házenkáři Hustopečí. Netradičně už v pátek večer přivítali v boji o druhé místo Ivančice. A vysoko prohráli 23:31. Nepomohl jim ani velký návrat do zápasu, kterým museli dotahovat hned v úvodu. „Totálně jsme zaspali. Nikdy se mi nestalo, že bychom prohrávali 0:7, ani to, že jsme to otočili na 9:8," kroutila hlavou hustopečská spojka Martin Myslík.

Ilustrační foto. | Foto: Denisa Hajdová

Obvykle hrává Legata svoje domácí zápasy v neděli dopoledne. Paradoxně večerní termín nachytal domácí házenkáře spící. „Probral nás až time out. V poločase jsme prohrávali o jeden gól, což je vhledem k vývoji zápasu div," podotkl hustopečský kouč Petr Semerád. Legatu stála stíhací jízda spoustu sil. Ty jí chyběly hlavně ve druhém poločase. Do kabin se šlo za stavu 13:12 pro hosty. Domácí pak vládli jen chvíli. „Mohli jsme jít do čtyřbrankového vedení, ale nevyužili toho. V tom okamžiku převzaly tempo hry borci z Ivančic. V útoku jsme se trápili a obrana nám totálně selhala," uznal Myslík. Především před brankou soupeře si Legata nepočíná tak suverénně, jak byli jeji fanoušci zvyklí z první polovině sezony. Tentokrát se za jihomoravský celek nejčastěji prosazovala tradiční opora Marek Jahoda. Čerstvý nejlepší sportovec Hustopečí skóroval sedmkrát, po čtyřech brankách přidali Jan Lattenberg s Petrem Blažkem. „Provází nás teď trochu střelecká nemohoucnost anebo smůla. Nepadá nám to tam. Ale věřím, že se dáme do kupy a budeme znovu hrát v takové pohodě jako na podzim, kdy jsme si házenou užívali," doplnil Semerád. Ani po ostatních herních stránkách to nebylo úplně ideální. „Bohužel musím uznat, že byli hosté lepší, dravější a rychlejší," poznamenal ještě Myslík. Legata přes porážku drží s náskokem třetí místo, na vedoucí Bohunice momentálně ztrácí čtyři body. Svoji pozici může posílit příští víkend. V neděli odpoledne cestuje na palubovku házenkářů Tišnova. Ten o víkendu vysoko prohrál v Napajedlech 20:35 a nyní drží devátou příčku ve dvanáctičlenné tabulce.

Autor: Michal Čejka, Aneta Beránková