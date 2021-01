Stal jste se nejužitečnějším hráčem extraligového play-off a výrazně tak pomohl k zisku titulu. Co to pro vás znamená?

Já za sebe si toho určitě vážím. Je to zhodnocení celé sezony a potvrzení toho, že člověk předvedl dobré výkony. Navíc si člověk hezky zavzpomíná.

Sezona byla hodně divoká, že?

Ano. Dlouho jsme nevěděli, jestli se vůbec rozjede. Když v červnu odstartovala, tak nám každý týden hrozilo, že se vše uzavře a nebudeme moct pokračovat. Nutno ale říct, že i přes zkrácenou základní část, titul rozhodně není méně cenný. Ceníme si ho velmi.

Jak prožíváte situaci, kdy je vše zavřené?

Je to všechno složité. Všechny velké akce jsou odsunuté. Ale vypadá to, že domácí evropský šampionát, který se má konat v červnu v Ledenicích a Sezimově Ústí by se měl konat. Bude to tedy zřejmě podmíněno očkováním, ale měl by být. Tak se snažíme připravovat alespoň v domácích podmínkách.

A jak se doma dá připravovat na nadhazování?

Teď jsem víceméně přes měsíc doma, takže posiluji a snažím se zařadit právě i softbalovou přípravu. Chodím házet do sklepa na žíněnku z pěti metrů. Není to sice super, ale aspoň něco.

Se spoluhráči z Havlíčkova Brodu jste v kontaktu?

Ano, jsme v kontaktu, ale řešíme spíš mimosoftbalové věci. Já jak jsem z Břeclavi, tak se připravuji většinou tady a ke klukům se připojím až v březnu.

Jak jste si užil nedávno skončené svátky?

Vánoce byly moc fajn. Po dlouhé době jsme se viděli s rodinou a s babičkama, které jsem dlouho neviděl.

S novým rokem si spoustu lidí dává různá předsevzetí. Dal jste si je i vy?

Předsevzetí jsem si aktuálně žádné nedal. Mám samozřejmě své dlouhodobé osobní a sportovní cíle.

A jaké to jsou?

Tím aktuálním je samozřejmě úspěch na domácím ME a následně na světovém šampionátu, který by se měl konat v únoru 2022 na Novém Zélandu a samozřejmě se stále zlepšovat.

Za těch pár let, co jste v dospělém softbalu jste už nějaký progres ale udělal.

Progres na sobě samozřejmě vidím, ale zase na druhou stranu člověk víc měří síly se světovými hráči a vidí víc a víc rezerv a věcí, které se dají zlepšovat.