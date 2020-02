Stolní tenistky Gumotexu Břeclav poprvé v základní části extraligy ochutnaly hořkost porážky. V předehrávce 19. kola prohrály na domácích stolech se Stavoimpexem Hodonín 3:6.

Břeclav - Hodonín 3:6

Hartbrichová – Partyková 1:3 (9,-2,-8,-4), Adámková – Záděrová 3:0 (9,2,5), Čechová – Jee Hyung Min 0:3 (-5,-6,-8), Adámková -Partyková 1:3 (-8,-4,7,-6), Hartbrichová – Jee Hyung Min 3:2 (-0,-8,8,9,4), Čechová – Záděrová 3:1 (-7,4,6,3), Adámková – Jee Hyung Min 0:3 (-10,-3,-3), Čechová-Partyková 1:3 (8,-3,-3,-3), Hartbrichová – M. Ševčíková 1:3 (8,-7,-9,-7).

Hostující trenér Jaroslav Mikeska se mohl opřít v utkání o výkony Polky Natalie Partykové, která vyhrála všechny tři dvouhry. Dalšími dvěma body přispěla Australanka Jee Hyung Min a poslední šestý zařídila za stavu 5:3 střídající obranářka Markéta Ševčíková. Ta možná trochu překvapivě zdolala Maďarku Leonii Hartbrichovou, která si předtím připsala cenný skalp Australanky korejského původu. „Až budeme hrát play off, tak to Markétě oplatím, na to si věřím,“ sebevědomě prohlásila Hartbrichová, která předchozí dva vzájemné duely se Ševčíkovou vyhrála.

Břeclavské opory Dana Čechová s Karin Adámkovou přidaly po bodu za výhru nad mladičkou Lindou Záděrovou.

Utkání bylo soubojem o první příčku v tabulce. „Rozhodující budou samotné výkony v play-off, ale určitě bude pro nás lepší jít do vyřazovacích bojů z první příčky. Minimálně to znamená výhodu domácího prostředí v případném rozhodujícím duelu. Proto jsme spokojeni, že jsme těžký zápas v Břeclavi zvládli,“ poznamenal hodonínský kouč Jaroslav Mikeska.

Jeho tým čeká ve čtvrtek 13. února odveta čtvrtfinále Ligy mistryň na stolech polského Tarnobrzegu. První zápas Hodonín prohrál 2:3.

Břeclav další dvě víkendová utkání zvládla. Baník Havířov i hodonínské béčko přehrála jasně 6:0. Vedení břeclavského týmu však nebylo právě nadšeno s nabitým kalendářem, jaký mají v posledních týdnech jeho hráčky. Po týdenní přípravě v německém Düsseldorfu se členky užšího kádru reprezentace Dana Čechová a Karin Adámková bez dolaďování formy střetly v extralize s Řeznovicemi, pak si to namířily na olympijskou kvalifikaci družstev žen do Portugalska, odsud se přesunuly na Pro Tour do Německa, a protože v termínu plánovaných utkání s Hodonínem je na programu další Pro Tour v Kataru, došlo nyní k dalším předehrávkám. „Sportovní kalendář je hodně nahuštěný, pro nás reprezentantky je hodně náročné všechno zvládnout. Možná by mohlo vedení reprezentace s posuny extraligových termínů nakládat uvážlivěji,“ posteskla si jednička MSK Dana Čechová.

Totéž konstatoval i manažer oddílu Vít Ratajský: „V pátek hrály holky v Olomouci před televizními kamerami s Havířovem, po přesunu do Břeclavi nejprve s největším rivalem Hodonínem A a na závěr v poklidnějším tempu s béčkem Hodonína. Přes zvýšenou zátěž, proloženou cestováním po celé Evropě, odehrály tři dobrá utkání,“ ocenil hráčky Ratajský.