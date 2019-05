Břeclav, Hodonín – Druhé finálové utkání play-off extraligy stolních tenistek se hraje v pátek v Břeclavi. Domácí hráčky budou chtít potvrdit těsnou výhru 5:4, na kterou dosáhly v prvním duelu v Hodoníně.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Charvát

První finále přineslo překvapivý výsledek, protože mírným favoritem série jsou obhájkyně titulu z Hodonína, které si v letošní sezoně zdatně vedly i v evropské Lize mistryň. Na prohře domácích se částečně podepsaly zdravotní problémy zkušené Ivety Vacenovské, která musela po první vyhrané dvouhře odstoupit. „Nebál bych se říct, že to byl rozhodující moment. Uvidíme, jestli bude Iveta v pořádku do odvety. Zatím je to myslím na dobré cestě,“ uvedl hodonínský kouč Jaroslav Mikeska, který nectěl specifikovat povahu zranění opory týmu.