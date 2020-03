Musíte po dobu stavu nouze docházet do školy, nebo pracujete z domu?

Měli jsme jen poradní den, kde jsme se domlouvali, jak to bude dál. Do školy teď už nechodíme, míváme jen online porady přes počítač.

Jak funguje výuka na dálku?

To je trošku problém, protože ani v dnešní době není samozřejmostí, že má každé dítě přístup k počítači a k internetu. Výuka přes internet je tedy pro žáky spíš dobrovolná. Ale kdo spolupracuje, tak může pro sebe získat plusové body. Někteří učitelé se snažili ve výuce na dálku udržet nějaké tempo, ale moc to nefungovalo. Vypadá to, že až se znovu začne chodit do školy, tak budeme muset ve výuce navázat tam, kde jsme skončili.

Máte představu, jak by se daly chybějící týdny či měsíce nahradit?

Budeme muset nastavit nějaký rychlejší režim a probrat alespoň ty základní věci. Asi bez nějakého většího zkoušení. Ale bude to dost složité.

Nemůžete učit ani hrát házenou. Jak vyplňujete volný čas?

Můžu se teď mnohem víc věnovat rodině. A v kondici se udržuju tak, že chodím běhat s kočárkem. K tomu přidám občas nějaké domácí posilování.

Předčasné ukončení házenkářské sezony vás může mrzet, protože letos se vám dařilo. Nejen v prvoligové Legatě Hustopeče, ale nově také při hostování v extraligových Maloměřicích…

Je pravda, že mě to trochu zastavilo v rozjezdu. Pozitivní na tom je, že by se po anulování ročníku měly Maloměřice udržet v extralize. I když tedy ne mojí zásluhou.

Právě pro Maloměřice jste byl ale od ledna okamžitou posilou. Jaký to byl pocit, když jste hned v prvním utkání s Frýdkem-Místkem nastřílel jedenáct gólů, a výrazně tak přispěl k první výhře nováčka?

Určitě to byl příjemný okamžik. Všichni byli nadšení, spoluhráči i fanoušci. Bylo to pro ně vítězství po hodně dlouhé době.

Vy jste extraligu hrával v Králově Poli, ale pak jste dobrovolně odešel do nižších soutěží. Nelitujete toho?

Bylo toho na mě tehdy prostě moc. Každý týden trénink, nestíhal jsem jiné věci, které pro mě byly taky důležité. A přitom se mi to nijak nevracelo. Byly chvíle, kdy mě házená už nebavila. Časem jsem zjistil, že bez ní asi nemůžu být. Svého kroku ale nelituji. Dostal jsem se do Hustopečí, kde máme super partu. Tady se házenou hlavně bavíme a je to asi lepší, než se někde na sílu trápit v extralize.