Seznam startujících, kteří se budou ucházet o body do českého a slovenského šampionátu, se pomalu plní. Pochopitelně více posádek figuruje v českém seznamu, kterému dominuje loňský hustopečský smolař Jan Dohnal. Pražskému jezdci právě v průběhu čtrnáctého ročníku shořel jeho unikátní speciál Ford Focus WRC. Týmu se však podařilo se na české tratě se stejným modelem vozu opět vrátit, a tak lze očekávat, že se tandem J. Dohnal – Ernst zařadí mezi kandidáty na čelní příčky.

Ve výčtu přihlášených aktuálně figuruje osm speciálů R5. Překvapivě více z tábora MSR, ale tento poměr se jistě do startu změní. S vozy Škoda Fabia R5 jsou přihlášeni Martin Koči, Grzegorz Grzyb, Igor Drotár či Zdeněk Pokorný, s konkurenčním Fordem Fiesta R5 se poměří s časem Václav Pech, Karel Trněný či Richard Čech. Osamocen zřejmě i v Hustopečích nadále zůstane speciál VW Polo GTI R5 Vojtěcha Štajfa, fanouškům se snad představí i některý z dostupných vozů Hyundai i20 R5.

V tento moment je ovšem jistá už jedna nemilá skutečnost. Organizátoři i fanoušci budou na startu letošního ročníku postrádat šestinásobného vítěze Jana Kopeckého. Společně s Pavlem Dreslerem se ve stejném termínu představí s novým vozem Škoda Fabia R5 Evo v barvách Škody Motorsport na světovém klání Rally Italia Sardegna. „Měli jsme určité indicie, že Honza s Pavlem letos do Hustopečí nepřijedou prvenství obhajovat a seznam přihlášených na Italskou rally bohužel tuto informaci potvrdil. Samozřejmě nás to mrzí, na druhou stranu se po letech naskýtá možnost zabojovat o první příčku už v průběhu rozjeté sezony a nikoli až v jejím závěru. Fanoušci rallysportu by však podle dostupných informací neměli být ochuzeni o start evolučního modelu Škody Fabie R5,“ naznačuje šéf organizačního týmu Martin Rada.

TOMÁŠ PLACHÝ