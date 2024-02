Už po čtyřiadvacáté se sejde světová výškařská elita na jihu Moravy. Tradiční Hustopečské skákání, které se koná jako stříbrný mítink World Indoor Tour v Městské sportovní hale, v sobotu nabídne souboj závodníků z dvaadvaceti zemí. „V kategorii mužů se těšíme na jeden z nejsilnějších ročníků v historii,“ řekl ředitel Hustopečského skákání Zbyněk Háder.

Vítěz Hustopečského skákání z roku 2022 Korejec Sanghyeok Woo. | Foto: Hustopečské skákání

Právě mužská kategorie slibuje atraktivní zápletku. Hned čtrnáct skokanů má osobní rekord minimálně 228 cm, deset z nich navíc překonalo hranici 230 cm.

Největší favorit je korejský reprezentant Sanghyeok Woo, který svým dosavadním maximem 236 cm vyhrál Hustopečské skákání před dvěma lety při své premiérové účasti. „Pro Korejce je velká celebrita. Letos s ním přijede štáb korejské televize, který o něm bude natáčet dokument z Hustopečského skákání. Jde vidět, že je pro něj náš závod významný. Chce tu skočit 233 cm, což je limit na olympiádu,“ prozradil organizátor.

Zemřel Oldřich Kocourek. Dlouholetý hráč a funkcionář hustopečské házené

Woo se v této sezoně účastní pouze tří evropských závodů. „Vybral si Hustopeče, Bánskou Bystrici a Nehvizdy, což nás velmi těší,“ netajil Háder.

Dalšími aspiranty na vítězství jsou Kubánec Luis Enrique Zayas a Polák Norbert Kobielski, který si na Břeclavsku odbude svou premiéru.

Fanoušci se mohou těšit i na českého zástupce Jana Štefelu. Svěřenec Jaroslava Báby v této sezoně při veřejných závodech ve Stromovce posunul svůj osobák na 230 cm, což je výška, kterou od roku 2015 žádných Čech nepřekonal. Dvaadvacetiletý skokan věří, že na jihu Moravy na tento úspěch naváže. „Cítím, že by to v Hustopečích mohlo klapnout. A bylo by super, kdyby se jednou ranou povedla nominace na šampionát i olympiádu. To by byl nejkrásnější scénář, jaký si lze představit,“ zasnil se Štefela.

Díky zařazení do kategorie stříbrných mítinků World Indoor Tour půjde v Hustopečích totiž o možnost získat více důležitých bodů do světového žebříčku. Závodníci mohou také plnit limity na mistrovství světa, mistrovství Evropy či olympijské hry v Paříži.

Větší zastoupení má Česká republika v ženské kategorii. Nejzkušenější výškařku Michaelu Hrubou doplní Denisa Pešová s Klárou Krejčiříkovou. „Hrubá je momentálně ve velmi dobré formě. Věřím, že 190 centimetrů u nás dá,“ přál si Háder.

Největšími favoritkami měly být Iryna Gerašenková a Morgan Lakeová, obě se ze závodu nakonec omluvily. „Gerašenková se zranila a Lakeová svou účast nakonec zrušila. Bude startovat pouze v Banské Bystrici, kde mají jubilejní třicátý ročník,“ vysvětlil šéf Hustopečského skákání.

OBRAZEM: Břeclavští veslaři bodovali na mezinárodních závodech v Piešťanech

Podle něj má největší šanci na výhru Airiné Palšytéová z Litvy, která má osobní rekord 201 cm. Umístění na stupni vítězů očekává i Lia Apostolovskiová ze Slovinska a Američanka Inika McPhersonová. „Bude to její premiérový start v Hustopečích. Je známá svou extravagantností, pro diváky bude určitě velký tahák,“ tvrdil Háder.

Sobotní program začne v devět hodin dopoledne závodem juniorů, na který navážou ženská a mužská kategorie B. V pět hodin odpoledne začne hlavní kategorie žen, o dvě hodiny později se představí muži.

PODÍVEJTE SE: Bzenec dal Pohořelicím sedmičku. Nepřeceňujeme to, říká Páník

Mezi speciálními hosty, kteří letošní ročník navštíví, bude i belgická olympijská vítězka Tia Hellebautová. „Je to pro nás velká čest,“ uvedl organizátor.

V úterý se pak koná závod mládeže. „Soutěžit budou žáci a dorost, zájemci se mohou stále ještě přihlásit,“ dodal Háder.