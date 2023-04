Posádky hustopečských Agrotec Škoda Rally Team a Agrotec Autoklub budou v letošní sezóně usilovat o co nejlepší umístění v mistrovství České republiky v rally. Jejich cíl je obhájit dva mistrovské tituly, v případě absolutního prvenství Jana Kopeckého to pro něj bude útok na desátý český titul.

Závodník Jan Kopecký představil nový vůz. | Foto: Agrotec Group Hustopeče

Zkušená dvojice Kopecký – Jan Hloušek se dočkala nového vozu. Škodu Fabii Rally2 Evo vymění za Škodu Fabii RS Rally2, s níž mají v plánu účast na sedmi závodech českého kalendáře. Ten odstartuje již v pátek Valašskou rally ValMez. „Na základě výborné spolupráce a vzájemné důvěře budeme pokračovat v barvách stejného týmu jako v posledních dvou letech. Chceme bojovat o další titul mistra ČR v automobilových rally a jsem rád, že k tomu budeme mít k dispozici nový vůz,“ řekl spokojeně Jan Kopecký.

Ten přiznal, že nové závodní auto poptával již v loňském roce. „Pořídit tento speciál bylo nesmírně těžké, Škoda se snažila v tomto období vykrýt šampionáty nadřazené národním, jako jsou WRC a ERC. Auto jsme poptávali velice brzy, už v loňské sezóně. Nakonec dorazilo do našeho zázemí v Kostelci nad Orlicí začátkem března letošního roku,“ prozradil závodník.

PODÍVEJTE SE: Ivaň přišla o vítězství v poslední minutě. Mikulov spasil Výhoda

Rodák z Kostelce nad Orlicí byl jedním ze čtveřice testovacích jezdců, který se Škodou Fabia RS Rally2 najezdil na asfaltových testech tisíce kilometrů. „Díky tomu, že jsem byl součástí vývojového týmu, jsem získal hodně zkušeností. Vím, jak auto nastavit na české podmínky, abych byl maximálně spokojený,“ pravil Kopecký.

Další novinkou je i návrat k pneumatikám Michelin. „Na Valašce bychom chtěli složit reparát za ten loňský závěr. Celý závod jsme vedli, až v poslední zkoušce, kdy bylo hrozné počasí, jsme se propadli o dvě příčky, Věřím, že letos to dopadne lépe a dobrým výsledkem uděláme první krok k obhajobě mistrovského titulu. V naší pozici nemůžeme mít menší cíle,“ doplňuje zkušený jezdec.

OBRAZEM: Velikonoční perníček se břeclavským gymnastkám podařil

Druhým hustopečským želízkem na českých tratích bude Abarth 124 Rally s posádkou Martin Rada – Jaroslav Jugas. Ta se bude nově ucházet nejen o vavříny v kategorii R-GT, ale také v Poháru 55+, který je vypsaný pro jezdce starší pětapadesáti 55 let. „Zařazení do Pohár pětapadesát plus definitivně naznačuje, že už se v rallysportu pohybuji hodně dlouho a již jsem překonal hranici pětapadesáti let. Sám se beru jako gentleman driver, rally mě baví a naplňuje. Je to pro mě relax a pomáhá mi to vyčistit si hlavu,“ prohlásil k nové sezoně Rada.

Zkušený jezdec je i součástí organizačního týmu Agrotec Petronas rally Hustopeče, která se na jihu Moravy pojede od 16. do 17. června. „Myslím, že se povedlo připravit trať na našich známých místech, ale s jiným uspořádáním a propojením. Koncept zůstává stejný – pátek večer a sobota. Tím zachováme tradici harmonogramu, že závod odjedeme do čtyřiadvaceti hodin,“ vysvětlil organizátor.