Z prvního kola keirinu postupovali dva jezdci, český reprezentant obsadil poslední pátou pozici. „Domluvili jsme se s trenérem, že ze začátku nepojedu a počkám, což není můj styl. Někdy to vyjde, někdy ne, tentokrát se čekání úplně nevyplatilo,“ pravil dvojnásobný medailista z mistrovství světa.

Brněnští dráhaři vstoupili do šampionátu devátým místem v týmovém sprintu

Ze čtyřčlenné opravy šli do čtvrtfinále dva dráhaři, Bábek skončil čtvrtý za Australanem Thomasem Cornishem. „Myslel jsem, že jsem udělal správné rozhodnutí, nakonec se ukázalo, že ne. Vzal jsem za to dvě a půl kola do cíle, šel jsem na jedničku a najednou jsem viděl, že dopředu jde silný Australan. Čekal jsem od něj, že pojede dál, takže jsem se ho chytnul. Udělal jsem si odlep, ale v ten moment zastavil a dva soupeři se přes nás přehrnuli, ani jeden jsme to nedali,“ litoval Bábek.

Světovým šampionem v keirinu se potřetí za sebou stal Harrie Lavreysen z Nizozemska, Bábek obsadil 23. pozici. „Myslím, že měl navíc. Kdybych věděl, že to takhle dopadne, dostal by šanci někdo jiný. Je to keirin, ale byly tam chyby, které ho postup stály,“ pronesl český reprezentační trenér Petr Klimeš.

Ve sprintu žen nastoupila Veronika Jaborníková z Dukly Brno a v kvalifikaci na dvě stě metrů si zlepšila osobní rekord na 10,940 sekundy, což stačilo na 22. příčku. „Verunda se pořád zlepšuje, i když to nejsou skoky, ale kroky, jsou podle mě důležité. Letos už potřetí zlepšila český rekord, loni jela 11,2. Stále patří do kategorie do třiadvaceti let, když tímto směrem bude pokračovat, bude to určitě dobré,“ sdělil Klimeš.

V jízdě o postup do osmifinále ji vyřadila domácí Taky Marie-Divine Kouaméová. „Soupeřka měla v kvalifikaci o tři desetiny lepší čas, což je rozdíl třídy. Důležité bylo, že se z toho nepodělala, aspoň zkusila zaútočit. Jde o její druhé mistrovství světa, je tady pro zkušenosti. Je schopná si zlepšovat kvalifikační čas, tím pádem má blíž k soupeřkám, s nimiž pak může závodit,“ pronesl kouč.

Dráhařům začíná mistrovství světa. Bábek se vrátil tam, kde vládl Evropě

V pátek se v závodě na kilometr s pevným startem představí Bábek a Robin Wagner. „Z keirinu jsem naštvaný, uvidíme, zda se mi to podaří prodat, nebo ne. Poslední dobou mi kilák nešel, jak bych si představoval, snad to prolomím,“ pravil Bábek.

Jeho týmový parťák Wagner už v této disciplíně získal evropský bronz před sedmi lety. Trenér bude u svých svěřenců spokojený s výsledkem v nejlepší desítce. „Babson je stálice, i když poslední dobou výsledky v kilometru nebyly jako dřív. Robin je tady jen kvůli kilometru a musí se ukázat. Je to prostě na něm,“ doplnil Klimeš.