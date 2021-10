Jaborníková ve francouzském Roubaix obsadila čtvrtou příčku v úvodním kole keirinu, v opravě se snažila držet zkušené ruské dráhařky Darii Šmelevové, jenže postup do druhého kola nevydřela. „Druhá jízda byla lepší než první, ve které jsem nic neudělala. Šmelevová je rychlá a moje jediná šance byla zkusit se vyvézt za ní. S některými holkami to jinak moc nejde,“ pronesla dvacetiletá sprinterka.

V premiéře na mistrovství světa objela tři disciplíny a těší se na odpočinek. „Bylo to sice fajn, ale jsem už ráda, že sezona končí. Byla strašně dlouhá, jak závody objíždím sama, je to vyčerpávající,“ uvedla Jaborníková.

Výsledky

Ženy - bodovací závod: 1. Kopecká (Belg.) 76, 2. Archibaldová (Brit.) 72, 3. Wildová (Niz.) 60, …17. Machačová (ČR) 0.

Keirin: 1. Friedrichová (Něm.), 2. Satová (Jap.), 3. Tyščenková (Rus.), …13. V. Jaborníková (ČR).

Muži - sprint: Finále: Lavreysen - Hoogland (oba Niz.) 2:0, o 3. místo: Vigier (Ft.) - Bötticher (Něm.) 2:1, …22. Čechman (ČR). Madison: 1. Hansen, Morkov (Dán.) 68, 2. Consonni, Scartezzini (It.) 64, 3. de Ketele, Ghys (Belg.) 62, …12. Rugovac, Babor (ČR) nedokončili -40.

Vylučovací závod: 1.Viviani (It.), 2. Leitao (Port.), 3. Rostovcev (Rus.), …11. Voneš (ČR).

Dukla Brno odvezla z Roubaix deváté místo v týmovém sprintu, blýskl se také Robin Wagner desátým místem v pevném kilometru. „To jsou fajn výsledky, koneckonců Verundina třináctka v keirinu se taky počítá. Bereme to jako úspěchy. Pro nás je to bez možnosti přístupu na dřevěnou dráhu těžké, ostuda to nebyla,“ podotkl brněnský trenér Klimeš.

Na něj i jeho svěřence teď čeká třítýdenní odpočinek. „Po té rozkouskované sezoně si všichni zaslouží volno, až v půlce listopadu odjíždíme na čtrnáctidenní soustředění do Chorvatska, kde rozjedeme přípravu na příští sezonu s pozměněným týmem, s novou chutí a nadějí i přes zjevné překážky. Další cíl v našem hledáčku je ve druhé půlce dubna Nations Cup v Glasgow, kde má začít kvalifikační sezona na olympiádu. Ale to zatím není jasné, existuje několik scénářů,“ kroutil hlavou brněnský trenér.

Ze stíhačské části reprezentace se poslední den šampionátu ve Francii blýskl Jan Voneš. Dvacetiletý debutant na mistrovství světa obsadil jedenáctou pozici ve vylučovacím závodě. „Ostuda to není, ale samozřejmě to mohlo být lepší. Jsem rád, že to neskončilo debaklem,“ usmál se závodník Dukly Praha.

Jarmila Machačová dojela v bodovacím závodě jednotlivkyň sedmnáctá, Denis Rugovac a Daniel Babor madison nedokončili.