Talent ze Zlína při své premiéře v šamionátu Northern Talent Cup, který je jedním z předstupňů mistrovství světa silničních motorek, zakončil sezonu na čtvrté pozici.

Poslední závod ročníku na domovském Masarykově okruhu Gurecký dokonce ovládl. „Jsme spokojeni. Nevěděli jsme, jak bude sezona kvůli koronaviru vypadat. Všechno se rozbíhalo na poslední chvíli a v redukované formě,“ prohlásil Pavel Gurecký, otec talentovaného Jakuba.

Northern Talent Cup je novým šampionátem určeným pro nadějné jezdce ze střední a severní Evropy, kterým má pomoct při cestě mezi profesionály. Zastřešuje jej samotná Dorna, promotérská společnost MotoGP. „Chceme v tomto poháru pokračovat i v příští sezoně. Doufáme, že tentokrát půjde o plnohodnotnou sezonu,“ pravil Pavel Gurecký.

Podle motocyklového experta a komentátora Václava Svobody je právě Gurecký největším motocyklovým příslibem u nás. „Přijde mi, že má nejlepší předpoklady k tomu uchytit se ve světovém šampionátu. Největší problém ale vidím v penězích, jezdci musejí do stáje přinést několik milionů a to se k tomu nepočítají výdaje jako cestování, ubytování nebo privátní motorka. Je toho hodně, rychlost ale má,“ podotkl Svoboda.

Mezi profesionály do světového šampionátu vede cesta třeba z Red Bull Rokies Cupu, do něhož je to z Northern Talent Cupu jen krůček. „Necháváme tomu volný průběh. Jakub má nějaké přání, chce se dostat do mistrovství světa silničních motocyklů nebo superbiků. Je jasné, že každý má svůj cíl, ale uvidíme, jak se bude posunovat,“ zmínil otec nadaného závodníka.

Do svého rozvoje ovšem Gurecký i jeho rodina vkládá maximum. „Když už jsme se do toho pustili, snažíme se tomu dávat nějaký řád a ať to má logiku. Chceme potom vidět i nějaké adekvátní výsledky,“ podotkl otec zlínského závodníka, jenž se letos v lednu zúčastnil také české olympiády dětí a mládeže, kde se představil ve skicrossu a paralelním slalomu.

K motocyklům se dostal Gurecký velmi brzy. „Přál si od útlého věku motorečku. Postupně to přerostlo a z parkoviště, kde jezdil kolem kuželů, jsme se dostali do akademie na Masarykově okruhu, která nám dost pomáhá,“ doplnil starší Gurecký. Třeba právě jeho syn jednou zastíní Salače.