Mirek Dušín z Locos Břeclav pomohl českým softbalistům k evropskému zlatu

Jsou mezi nimi mistři Evropy a z jejich týmu pochází momentálně nejlepší evropští nadhazovači. Softbalisté Břeclavi o sobě dávají vědět jak na republikové, tak na evropské úrovni. Naposledy tomu tak bylo minulý týden, když se podíleli na vítězství České republiky na mistrovství Evropy. „Možná je to prostředím, možná máme štěstí na talenty. Žádný elixír do hráčů ale nelijeme, je to pouze vizitka dobré práce s mládeží,“ usmívá se manažer softbalového oddílu Locos Břeclav Tomáš Křivánek.

Česká reprezentace i s posilou z Břeclavi Jakubem Osičkou vládne Evropě. | Foto: Czech Softball

Napínavé finále evropského šampionátu proti Dánům bylo soubojem elitních nadhazovačů. Po nevydařeném úvodu břeclavského odchovance Michala Holobrádka ale přišla řada na nejmladšího hráče týmu a dalšího Břeclavana Jakuba Osičku. „Fakt, že jsem nastoupil ve chvíli, kdy jsme prohrávali, mi paradoxně pomohl. Kdybychom vedli, byl bych víc pod tlakem. Takhle jsem si řekl, že předvedu, co umím nejlíp. A buď to vyjde, nebo ne," popisuje Osička zkušenosti ze svého prvního seniorského šampionátu. Čeští softbalisté nakonec finálové utkání zásluhou Osičky zvládli a kromě výhry 4:2 se radovali také z celkově jedenáctého a v pořadí pátého evropského titulu. „Umím vypnout všechno kolem a soustředit se jen na nadhoz. Nevnímám povzbuzování fanoušků ani okolí, proto nebývám moc pod tlakem. Není to ale tak, že bych fanoušky nepotřeboval. Když jsme v útoku, jejich podporu cítím," líčí osmnáctiletý nadhazovač. Právě finálové utkání bylo jediné, kterého se diváci mohli zúčastnit. Klidná povaha jako by byla klíčem k úspěchu. Svým charakterem Osička připomíná právě Holobrádka, jednoho z nejlepších současných nadhazovačů Evropy. „Povahou jsou oba jako Mirek Dušín. Obrovsky inteligentní, cílevědomí a klidní. V některých ohledech jsou to kopie, minimálně mentalitou, lidskostí a přístupem ke sportu," povídá o nadhazovačích z Břeclavi Křivánek. „Vzpruhou pro břeclavský softbal jsou ale všichni, kteří se do reprezentace dostanou," dodává manažer oddílu. Na úspěchu na mistrovství Evropy v Ledenicích a Sezimově Ústí se totiž Břeclav podepsala hned čtyřikrát, když ji kromě nadhazovačů reprezentovali ještě chytač George Harris a zadopolař Lukáš Kubát. „Domácí publikum nás hnalo, i kvůli nim jsme chtěli uhrát co nejlepší výsledek. Myslím ale, že oproti ostatním týmům jsme měli kvalitnější nadhoz a byli jsme sehranější. Víc trénujeme pospolu i individuálně, a to jde na našem výkonu poznat," říká dvaadvacetiletý Kubát. O víkendu čeká břeclavské hráče třetí kolo české softbalové extraligy, ve které zatím Locos drží šesté místo. V dlouhodobém horizontu mají však ještě o něco větší cíle. Bojovat budou o místo v reprezentačním týmu, který v listopadu příštího roku odjede na odložené mistrovství světa. „Následující rok a půl dělat vše proto, abych na Nový Zéland odjel. Po medaili z juniorského světa a z evropského šampionátu by se medaile z mužského světa nabízela," myslí si Osička. ELIŠKA NOVÁKOVÁ

