Na začátku roku cítil formu a těšil se, že zabojuje o nominaci pro mistrovství Evropy a možná i olympijské hry v Tokiu. Momentálně je však trojskokan Ondřej Vodák úplně bez motivace. Evropu zrušili a olympiádu o rok posunuli.

Ondřej Vodák zkoušel víc disciplín, nyní je jeho prioritou trojskok. | Foto: Miroslava Zítová

Atleti patří ke sportovcům, které omezení kvůli koronaviru postihla nejvíc. Začalo to už zrušením březnového halového mistrovství světa v Číně, po němž přicházely další škrty v atletickém kalendáři. „Je to takový smutný rok. Ještě bych nějak přežil individuální přípravu v improvizovaných podmínkách, ale zrušení závodů nesu dost těžce. Mrzí mě hlavně mistrovství Evropy, kde jsem měl docela reálnou šanci na účast. Teď nevím, jestli vůbec nějaké závody letos stihneme. Snad bude alespoň mistrovství republiky a Zlatá tretra, kterou zatím odložili na září. Pro mě je to dvojnásob nepříjemné, protože jsem na začátku roku v hale cítil dobrou formu,“ lituje břeclavský rodák, který před třemi lety zamířil z místní Lokomotivy do Univerzity Brno.