Odvetné čtvrtfinálové utkání mistrovství republiky družstev stolních tenistek mezi MSK Gumotex Břeclav ZFP Group a týmem Marie Hrachové MH ST Ostrava se hrálo v Ostravě a přineslo ještě větší boj, než úvodních 5:2 v Břeclavi. „Bylo to velmi vyrovnané utkání. Oceňuji celý náš hráčský kolektiv, který příkladně bojoval a již poněkolikáté ukázal svou sílu,“ řekl po těžkém utkání jeden z břeclavských koučů Roman Čech.

Tentokrát hráčky Ostravy začaly hodně důrazně, vedly brzy 3:1 a šly za vyrovnáním čtvrtfinálové série. Jejich taktovku držela Kristýna Mikulcová, která sice nevyhrávala příliš snadno, ale dokázala porazit celé trio hráček MSK. Břeclav ale měla vyrovnanější hráčský kolektiv, a to rozhodlo o její druhé výhře, tentokrát v nejtěsnějším poměru 5:4, znamenajícím nejen postup do čtvrtfinále, ale jistou další mistrovskou medaili, již sedmnáctou v jednom sledu. Zasloužily se o to Karin Adámková, Aneta Širůčková a Dana Čechová.

MH ST Ostrava - MSK Gumotex Břeclav ZFP Group 4:5. Simona ŠLEHOBROVÁ – Karin ADÁMKOVÁ 1:3 (5,-6,-8,-8), Kristýna MIKULCOVÁ – Aneta ŠIRUČKOVÁ 3:0 (10,10,2), Barbora KAPOUNOVÁ – Dana ČECHOVÁ 3:2 (8,-1,-6,8,8), Kristýna MIKULCOVÁ – Karin ADÁMKOVÁ 3:1 (-8,4,11,12), Simona ŠLEHOBROVÁ – Dana ČECHOVÁ 0:3 (-7,-4,-7), Barbora KAPOUNOVÁ – Aneta ŠIRUČKOVÁ 1:3 (-14,8,-7,-11), Kristýna MIKULCOVÁ – Dana ČECHOVÁ 3:2 (-6,7,-8,8,10), Barbora KAPOUNOVÁ – Karin ADÁMKOVÁ 1:3 (-9,8,-9,-7), Simona ŠLEHOBROVÁ – Aneta ŠIRUČKOVÁ 0:3 (-9,-9,-10).

„Družstvo Marie Hrachové podalo vynikající výkon a bylo nám rovnocenným soupeřem. Jsem rád, že jsme čtvrtfinálovou sérii uzavřeli v Ostravě a nemusíme hrát ještě jednou na domácích stolech, a také mě těší, že již máme jistou medaili. V utkání hraném v bezkonfliktním duchu si řekla o cenu fair play Aneta Širůčková, která v rozhodujícím zápasu za vyrovnaného stavu přiznala soupeřce sporný míč,“ uvedl spokojený břeclavský manažer.

Utkání pozitivně zhodnotila i trenérka ostravského týmu, dlouholetá úspěšná reprezentantka Marie Hrachová: „Potěšilo mé sportovní srdce i to, že byl po celé utkání k vidění kvalitní stolní tenis v podání hráček obou družstev,“ řekla žijící legenda světového stolního tenisu.

V semifinále Břeclavanky narazí na další ostravský celek KST, který ve čtvrtfinále vyřadil Gradec Králové 2:0 také na zápasy. Druhou dvojici tvoří SKST Stavoimpex Hodonín a SK Dobré.

JAROSLAV HÝBNER