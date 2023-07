Druhý turnaj druhého ročníku Letní velké ceny v karambolovém kulečníku jihomoravských závodních hráčů hostily Dolní Dunajovice. Ve zdejší útulné herně se sešel maximální počet dvacet hráčů a pohár za první místo si odvezl Tomáš Rösner ze Znojma. Ve finále porazil ponětovického Miroslava Uhra.

Letní turnaj v kulečníku v Dolních Dunajovicích. Zoltán Kováč podepisuje pamětní desku. | Foto: Deník/VLP Externista

Úvod turnaje byl slavnostní. Domácí pořadatelé odhalili pamětní tabuli kulečníkové legendy Zoltána Kováče, který letos oslavil kulaté osmdesáté narozeniny.

„Pan Kováč je doslova ikona tohoto sportu na zelených suknech, průkopník kulečníku v Československu, majitel více než padesáti titulů mistra republiky. A také spoluzakladatel našeho klubu, v němž také odehrál několik mistráků. Tedy i náš spoluhráč a hlavně náš kamarád,“ pogratuloval kulečníkové legendě předseda KK Dolní Dunajovice Vítězslav Záboj.

Letní velká cena v kulečníku

Dolní Dunajovice, 2. turnaj

Semifinále: Theodor Petinis (Znojmo) – Miroslav Uher (Ponětovice) 10:25, Tomáš Rösner (Znojmo) – Josef Osvald (D. Dunajovice) 25:13.

Finále: Rösner – Uher 27:22.

Konečné pořadí: 1. Rösner, 2. Uher, 3. Osvald, 4. Petinis, 5. Luboš Hrdlička (AKK Brno), 6. Petr Jaroš (Znojmo), 7. Ivan Hammer (D. Dunajovice), 8. Roman Zemeš (D. Dunajovice).

Letní série turnajů jihomoravských hráčů se hraje v „královské“ disciplíně karambolového kulečníku, trojbandu. Oproti mistrovským zápasům mívá přece jen uvolněnější letní atmosféru, ale boje bývají tvrdé. Po úvodním turnaji ve Vyškově se i ten v Dolních Dunajovicích velmi dobře vydařil. Do zápasů o medaile se probojovali hlavní favorité. Bronz nakonec zůstal doma. Lepším generálním průměrem je získala letní posila Dolních Dunajovic Josef Osvald.

„Letní série vyplňuje delší pauzu mezi sezonami a získává si stále větší oblibu. Účast je opravdu dobrovolná. Myslím, že i u nás to proběhlo v mimořádně přátelské atmosféře. O výsledky ani moc nejde, ale jsem rád, že se na ‚bednu‘ prosadil i náš hráč. V létě k nám přišlo více posil, Pepa Osvald spolu s Ivanem Hammerem jsou asi ty největší. Náš klub vznikl v roce 2015. Jak bylo řečeno, iniciativa k tomu přišla od Zoltána Kováče, který do toho pak šel s námi. Sehnali jsme pěkné prostory pro závodní hernu a hned po první sezoně jsme postoupili ze třetí třídy do druhé. Tam jsme hráli dvě sezony a pak i tři roky v I. třídě. Loni jsme sestoupili, ale jak jsem řekl, letos jsme se posílili a chceme se do nejvyšší krajské soutěže vrátit. Teď máme dost hráčů, takže přihlásíme béčko do III. třídy a určitě postavíme i jedno nebo dvě mužstva do soutěží v trojbandu, které probíhají podle vlastní samostatné struktury,“ naznačil Záboj odvážné plány dolnodunajovických karambolistů.

První turnaj ve Vyškově vyhrál Miroslav Vala, třetí turnaj se bude hrát 5. srpna ve Znojmě. Po dvou turnajích vede Uher před Osvaldem a Miroslavem Valou (AKK Brno).