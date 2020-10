Jsme teď rádi za každé závody, říká Jaborníková po evropském šampionátu

Evropský šampionát juniorů a závodníků do 23 let jí sice medaili nepřinesl, i tak je ale se svými výsledky spokojená. Dráhová cyklistka brněnské Dukly Veronika Jaborníková si bude své první závody v kategorii do 23 let pamatovat hlavně díky betonu. „Většina závodů se jezdí na dřevě, což je rozdíl, který každý závodník pozná. Konkurence ve vyšší kategorii je navíc mnohem větší, náročnější. Celkově jsem za šampionát ale ráda,“ popisuje rodačka z Břeclavi.

Veronika Jaborníková patří k talentům české cyklistiky. | Foto: www.DuklaBrnoSprint.cz