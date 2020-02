Po závodě byl spokojený tak napůl. „Pozitivní je, že jsem to přežil ve zdraví a určitě se počítá i další titul. S tím jsem do závodu šel. Výkon jsem ale očekával trošku lepší. Myslel jsem si, že tak kolem 780 bych mohl skočit,“ uvedl Juška v rozhovoru pro webové stránky atletického svazu.

Výkon 762 centimetrů je na jeho poměry průměrný ( absolutní osobní rekord má 831 cm), ovšem do úvahy musíme vzít velké zdravotní problémy, s nimiž se loni potýkal. Nejprve ho postihla únavová zlomenina nártu, poté natržené lýtko na druhé noze.

Odložení světového halového šampionátu v Číně kvůli koronaviru ho tedy až tak mrzet nemusí, jasným vrcholem sezony by měla být olympiáda v Tokiu. Ostrý limit pro OH však leží dost daleko – 822 centimetrů. „Pro letní sezonu je nejdůležitější splnění limitu pro olympiádu. Doufám, že mi to vyjde,“ potvrzuje Juška, jenž je finalistou světových šampionátů z let 2015 a 2017, navíc je stříbrným medailistou z halového mistrovství Evropy 2015 v Praze.