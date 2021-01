Juška v soutěži absolvoval jen dva platné pokusy. Oba mu ale s přehledem stačily na prvenství. Ve třetí sérii dolétl svěřenec trenéra Josefa Karase na 785 centimetrů a ve čtvrtém pokusu ještě přidal další dva centimetry, což byl skok, kterým splnil nominační kritérium pro halové mistrovství Evropy.

Kontinentální šampionát v polské Toruni by měl být pro Jušku prvním vrcholem letošního roku. Tím druhým jsou olympijské hry v Tokiu. Dá se říct, že jejich odložení o rok mu přišlo vhod. "Pokud by byla olympiáda loni, tak bych to měl dost těžké. V sezoně 2019 jsem byl zraněný a výsledkově se mi tolik nedařilo, kvůli čemuž jsem byl dost nízko na světovém žebříčku. Situace ohledně covidu je pro všechny samozřejmě nepříjemná, ale můj trénink to až tak vážně nepoznamenalo. Jsem členem pražského Olympu, kde jsme se připravovali téměř v normálním režimu. Samozřejmě v omezeném počtu a za zvýšených hygienických opatření. Loňská sezona byla sice trochu plonkovní, pokud jde o soutěže, ale zase jsme mohli různě experimentovat a zjistit, co komu víc sedí. Také jsem si bez většího závodního stresu trochu odpočinul psychicky,“ poznamenal Juška.

Odchovanec břeclavské atletiky zaznamenal asi svůj dosud největší úspěch právě na halovém mistrovství Evropy, když před šesti lety v Praze vybojoval stříbrnou medaili. Startoval i na olympijských hrách v Rio de Janeiru v roce 2016, kde skončil v kvalifikaci třináctý a o jediné místo mu unikl postup do finále.