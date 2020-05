Házenkáři Legaty Hustopeče už se v příští sezoně nebudou moci opřít o výkony Pavla Mrnuštíka. Střelecká opora týmu odchází do extraligových Hranic.

Pavel Mrnuštík bude hrát příští sezonu v Hranicích. | Foto: David Korda

Postupné uvolňování vládních opatření dává možnosti venkovního tréninku také hranickým házenkářům. Mužský A-tým už by ale i za normálních okolností pomalu končil sezonu a přípravu dokončí individuálně. „Už jsme najeli na přechodné období. V podstatě začínají druhý týden individuálního plánu, který mají nachystaný do předposledního týdne v květnu. Pak bychom se měli potkat na hale, což je vlastně konec regulérní sezony,“ prozradil šéf Cementářů Martin Schober s tím, že přípravu na další ročník extraligy by muži měli začít už na začátku července. „Tolik se tedy nezměnilo,“ dodal Schober.