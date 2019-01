HUSTOPEČE - Boj Davida s obrem Goliášem. Jinak nedělní klání 3. kola extraligy mužů mezi Hustopečemi a Karvinou nazvat nelze. Karty jsou totiž rozdány jasně. Na palubovce se v přímém souboji střetne nováček s obhájcem titulu a nynějším lídrem soutěže.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Lubomír Stehlík

„Abych pravdu řekl, tak z tohoto utkání máme docela velké obavy. Hlavně po fyzické stránce vůbec nemusíme stíhat. Karviná je na úplně jiné úrovni,“ přiznal bez okolků kouč Legaty Zdeněk Missbach.

Hustopeče, jež mají podle některých zlých jazyků s ostudou zamířit nazpět o patro níže, ale překvapit umí. Jejich nováčkovské nadšení na úvod okusil Frýdek – Místek. Favorit si odvezl z jihu Moravy porážku 29:36.

„Byl jsem tehdy hodně překvapen, že takový tým dokázali porazit. Rozhodně jsem nečekal, že to zvládnou tak markantním rozdílem,“ smekl před zahajovacím vystoupením Legaty kouč Karviné Jiří Kekrt.

Pohled na nekompletní tabulku tak nabízí šokující skutečnost. Hustopeče trůní na třetí pozici. „Krásně se na to dívá. Ale je naprosto nereálné, abychom se na ní udrželi,“ ví lodivod novice extraligy.

Tentokrát stojí Hustopečtí před mnohem zapeklitější úlohou. Budou čelit nejlepšímu tuzemskému klubu, navíc se nemohou opřít o opory mužstva. V kabině Legaty se totiž pořádně vyřádil virus chřipky.

Mimo hru je kvůli ní tahoun Buriánek, problémy má i Zmrzlý a Nesrsta. Čtrnáctidenní tréninkový deficit má kvůli pracovnímu vytížení zkušený Kučeřnák. „Je to velký problém. Hlavně absence Buriánka, který byl minule vyhlášen nejlepším mužem kola, je bolestná,“ posteskl si Missbach.

„Bývá to pravidlem, že pokud se týmu zraní nejlepší hráč, měl by být jeho soupeř ve výhodě. Tak to cítíme i my,“ glosoval situaci na marodce domácích trenér Kekrt.

Legata tak bude muset v prestižní konfrontaci chtě nechtě improvizovat. „Zkoušel jsem různé alternativy. Někteří hráči se přesunuli na jiné posty. Ale konkrétně Buriánka nahradí asi Nehez, ale ani on není stoprocentně v pořádku,“ povzdechl si Missbach.

Baník Karviná je ale bez ohledu na trable domácích jednoznačným favoritem. „Beru jedině výhru, nic jiného mě nezajímá,“ zdůraznil Kekrt, jehož svěřenci mají na kontě již čtyři vítězství.

„To je sice pravda. Ale spokojen nejsem. Přišli noví hráči, ti přenáší své ego na hřiště, což není dobře. Mnohdy zbytečně zápasy vypouštíme. Chci za každých okolností nasazení na sto procent,“ láteřil karvinský trenér.

Ten neopomněl zkritizovat kvůli pasivitě v obranné činnosti ani momentálně nejlepšího střelce soutěže Ukrajince Andreje Kuza, autora úctyhodných pětadvaceti extraligových branek.