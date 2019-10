Před dvěma lety zažil na domácím mistrovství Evropy v Brně ve finále s Ruskem prohru 1:2 po pokutových kopech. Od té doby reprezentační výběr bral jen zlata. „Tenkrát v Brně to bolelo, ale zároveň jsme v semifinále prolomili prokletí s Rumuny, takže jsem cítil menší smutek než teď,“ porovnával turnaje futsalista hodonínského Tanga.

Dva a čtvrt roku česká reprezentace na velké akci neprohrála. Ovládla mistrovství světa v Tunisku 2017, evropský šampionát na Ukrajině v loňském roce a letos Kontinentální pohár v Tunisku. Jenže v Austrálii zlatá pouť skončila. „Myslím, že to byl náš nejlepší zápas a nic bych neměnil. Jestli nás někdo měl porazit, tak právě Mexiko,“ vysekl Levčík poklonu českému přemožiteli.

Čeští reprezentanti prohráli s Mexikem už první poločas, když se pět minut před přestávkou z přímého kopu parádně trefil Moises Gonzalez De la Fuente. Po devíti minutách druhé půle srovnal spolehlivý blanenský kanonýr Ondřej Paděra, který zužitkoval přihrávku právě Levčíka.

Ve 47. minutě ovšem přišla definitivní mexická rána. De la Fuente si u postranní čáry přehodil Jana Koudelku, následný souboj vyhrál Miguel Vaca Nuñez a jeho hlavička zapadla obloučkem ke vzdálenější tyči Bírovy branky. Na odpověď se už český výběr nezmohl. „Myslím, že jsme hráli dobře, jen je smutné, že poslední finalisté mistrovství světa se potkají už ve čtvrtfinále,“ litoval Levčík, který s brněnským výběrem dvakrát vyhrál domácí Superligu malého fotbalu.

Výsledky z Perthu

ČESKÉ ZÁPASY

- Základní skupina G: ČR – Singapur 17:0 (7:0), ČR – Chile 7:0 (3:0), ČR – Srbsko 4:2 (1:1)

- Osmifinále: ČR – USA 5:4 (1:3)

- Čtvrtfinále: Mexiko – ČR 2:1 (1:0)

Mexiko se probojovalo do finále i na obou předchozích šampionátech. Zatímco v USA v roce 2015 podlehlo domácímu výběru 3:5, před dvěma lety padlo s českým celkem 0:3.

V Austrálii se Mexičané napotřetí dočkali světového zlata, ve finále přejeli Brazílii 4:0. „Mexiko mi přišlo stejně nadupané jako v Tunisku. Není náhoda, že bylo třikrát po sobě ve finále, zaslouží si titul,“ vzkázal Levčík, jenž v Perthu dvakrát skóroval.

V osmifinále narazil národní tým na USA v čele s Jermainem Jonesem, bývalým fotbalovým reprezentantem Německa i USA, který nastupoval za Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, Schalke 04 nebo Blackburn Rovers. Neproměnil penaltu. „Jones byl samozřejmě největší osobnost, ale nijak extra jsem mu nevěnoval pozornost. Pro mě to je normální hráč jako každý jiný, kterého chci porazit,“ pravil Levčík. Český celek ztrácel v přestávce dva góly, nakonec zvítězil 5:4.

Český tým hrál zápasy až ve večerních hodinách a fotbalisté hodně bojovali s kluzkým povrchem. „Terén byl těžký, ale pro oba týmy stejný. Předpokládám, že další ročníky se to už bude řešit, protože povrch ubližuje našemu sportu,“ poznamenal hráč, který pochází z Velkých Pavlovic na Břeclavsku.

Čeští reprezentanti i přes prohru nadále patří ke světové extratřídě a v Austrálii trenéři do mužstva začlenili trio reprezentantů do 21 let. „Mladí zapadli skvěle a cítím, že tým bude v budoucnu úspěšný,“ podotkl šestadvacetiletý hráč.

U protinožců se národního výběru ujala česká komunita, který týmu uspořádala například grilování na pláži. „Nevěděli jsme, jak to tady bude vypadat, ale nakonec jsme si sedli po lidské stránce a fanoušci všechno prožívali s námi, což bylo super,“ ocenil Levčík.

V Austrálii strávil dva týdny a narazil i na staré známé. „Bylo to úžasné, hlavně mi připadalo, jako bych tu byl doma. Potkali jsme příjemné lidi a dokonce jsem tam měl pár kamarádů. Hlavně chci poděkovat Zdeňku Bezděkovi, se kterým jsme se potkali po dlouhé době až v Austrálii. Moc nám se vším pomohl a za to mu patří velké díky,“ vzkázal český hráč.

Zvládl i let, který trval sedmnáct hodin přes šest časových pásem. „Moc to neprožívám, takže v pohodě, jen únavné,“ hlesl.

Za futsalový Hodonín válel předminulou sezonu, pak odešel do slovenské Trnavy. Jenže klub skončil a Levčík opět patří Tangu. „Po návratu jsem si na letišti všiml nepřijatého hovoru od předsedy Jiřího Štěrby, ale zatím mám v hlavě jiné věci. Možná dojdu na pár zápasů, jak bude pauza ve velkém fotbale,“ doplnil.