Dokážete srovnat oba brněnské superligové tituly?

Tento je určitě vydřenější. Tenkrát jsem si řekli, že chceme vyhrát a šlapalo to od začátku do konce. Teď samozřejmě taky, ale po cestě nastal zádrhel při prohře s Blanenskem a konec byl nervóznější. Myslím, že tahle sezona byla jedna z nejlepších a možná lepší než ta předešlá. Mančafty jsou kvalitnější, tenkrát jsme byli jen my, Praha, Blanensko kousalo, jenže vždycky ke konci sezony ztratilo. Teď je to vyrovnanější a titul možná cennější.

Měl jste obavu po domácí prohře 2:4 s Blanenskem?

Samozřejmě máme v mančaftu kluky, kteří se odevzdají rychle, ale tým vede Tába (trenér Zdeněk Táborský – pozn. red.), který tomu dává vždycky hlavu a patu. Buď atmosféru odlehčí, nebo zadupe, abychom hráli víc zodpovědně. Samozřejmě nějaká nervozita byla, každý říkal, že Olomouc stejně porazíme, ovšem každý zápas je jiný a dokud titul nemáme, nic není jasné.

Olomouc jste v posledním utkání porazili 7:1, cítil jste však tlak, když před přestávkou snížila na 1:2?

To jsou chvíle, kdy trošku zaváháte, musíte však jet dál, nesmíte se tím zaobírat. Prostě jsme dostali na 1:2 a museli šlapat dál. Kdybychom přemýšleli, že vedeme, třeba hosté dají na 2:2 a pak může nastat drama do konce, máme to pak v hlavě a už se nesoustředíme na zápas. Úplně jsem si to nepřipouštěl, ale ke konci prvního poločasu jsme měli lehčí výpadek. Naštěstí jsme na začátku druhého poločasu hned dali dva góly a už to bylo klidnější.

V čem vidíte klíč k brněnskému prvenství v sezoně?

Minulý ročník se nám nepovedl, nějaké věci jsme ke konci trošku podcenili a skončili třetí. Myslím, že rozhodla ukončená, Tába ji domluvil. Tam jsme si všichni sedli a řekli, co bylo špatně i dobře, a jestli vůbec nějakým způsobem chceme pokračovat, taky jakým směrem. Tába viděl, že ukončená nás bavila, že si tam všichni lidsky sedíme. Tak jsme si tam jasně řekli, že budeme všichni hrát spolu doma i venku, i když někdo půjde na střídačku, stejně pojede třeba do Mostu jen proto, že ví, jaká je tady super parta, že po cestě bude sranda. Na tom jsme si hodně zakládali a finální úspěch tkvěl v partě, což se odráží na hřišti.

Máte dva tituly stejně jako Praha. Kdo se ujme vlády příští rok?

Uvidíme, co třeba Blanensko, zda nešlo o jednu sezonu, kdy chtělo urvat aspoň bednu. Každou sezonu hrálo dobře první půlku a druhou ztratilo, konec se mu nikdy nepovedl. Teď se hráči domluvili, že se budou slézat i ven. Otázka, jestli to budou dělat i další sezonu, když Koudelka či Krška hrají druhou ligu, zda na to budou mít ještě čas.

Mění se u vás význam malého fotbalu?

Dřív to bylo těžší, všechno nové a měl jsem samozřejmě komplikace v Rakousku, kde hraji. Naštěstí jsem vždycky zachoval chladnout hlavu a dal jsem přednost malému fotbalu. Nikdy jsem toho nelitoval i za cenu rizika, že mě můžou vyhodit nebo strhnout v Rakousku peníze. Vždy jsem to obětoval, riskl a vyplatilo se. Už to beru jako samozřejmost a myslím, že i lidi mě vnímají spíš jako malofotbalového reprezentanta.

Stejné to bude také v říjnu, když dostanete pozvánku na mistrovství světa do Austrálie?

Nebude to jednoduché s domluvou, Austrálie není takový kousek jako třeba Kyjev, bude časově náročná. Světový šampionát se hraje v sezoně, přijdu nejméně o dva tři mistrovské zápasy. Nebude nic příjemného to tam řešit, ale stoprocentně pojedu, když dostanu nominaci.

Je velká výzva porvat se o obhajobu světového titulu?

Samozřejmě a navíc je to Austrálie. Malý fotbal hrajeme pro skvělou partu, nejde o nějaký výlet, ale bude to něco nového. Jsme trošku amatéři a rádi poznáváme nová místa, novou mentalitu, jak fotbalovou, tak lidskou. Pro každého bude obhajoba titulu mistrů světa výzva.