Vítězné loučení. Břeclav vytáhl na výsluní českého softbalu, s Locos ovládl v letošním roce prestižní SuperCup a minulý týden slavil i obhajobu extraligového titulu. Po jeho zisku však zkušený kouč Dušan Borbély oznámil konec na lavičce břeclavského celku. „Bylo to moje nejtěžší rozhodnutí, které jsem ve sportovní kariéře udělal,“ řekl třiačtyřicetiletý Borbély.

Dušan Borbély (v černém) po obhajobě extraligového titulu končí na lavičce Locos Břeclav. | Foto: David Korda.

Slovenský kouč se s fanoušky Locos rozloučil po posledním finálovém duelu s Ledenicemi. „Když po zápase tribuna skandovala moje jméno, neubránil jsem se slzám. Bylo to pro mě strašně emotivní, celý život na ten okamžik budu vzpomínat,“ netajil strůjce úspěchu.

Ten do Břeclavi zamířil před sedmi lety jako hráč do třetiligového celku. „Chtěl jsem si ještě rok dva zapinkat, třetí liga byla pro mě ideální. Ale hned po prvním zápase jsem řekl, víte, s čím tady pracujete? To je talentované mužstvo, které jednou vyhraje extraligu,“ prozradil Borbély.

V následujících sezonách jihomoravský klub vybojoval dva postupy a v roce 2019 dosáhl v premiérové sezoně v extralize nečekaného úspěchu, když se probojoval až do finále play-off. „Byl to senzační postup, nikdy předtím se nestalo, aby nováček prošel až do finále. Už tehdy se dostal Locos na softbalovou mapu Evropy,“ tvrdil lodivod.

Stříbro přetavila Břeclav v minulé sezoně ve zlato, které minulý týden po vítězství ve finále nad Ledenicemi obhájila. „Přišel jsem do Locos, abych si ještě někde zahrál. Hned první rok jsem ale zatoužil po postupu do druhé ligy a následně i do extraligy. Když jsme hned v první sezoně mezi elitou získali stříbro, okamžitě jsem chtěl zlato. Pak jsme extraligu vyhráli a vznesl jsem přání, že chci vyhrát SuperCup, což je největší turnaj v Evropě,“ vysvětlil Borbély.

I jeho poslední přání se splnilo, když Locos jako první český tým letos v létě ovládl prestižní pohár, který je považován za Ligu mistrů softbalu v Evropě. „Po výhře v SuperCupu jsem seděl doma a přišel na to, že daleko víc mě bavila cesta za tímto úspěchem. Řekl jsem si, že chci být legendou, ale už raději doma,“ netajil trenér.

Ten si uvědomil, že víc než zisk cenných kovů jej láká proces budování už od mládeže. „Rád nabídnu svůj pohled na softbal i dalším týmům, jen už nechci nosit dres. V některých klubech už mám domluvené stáže, neloučím se ani s Břeclaví, ale už budu jen poradce,“ usmál se Borbély.

Spolu s ním na lavičce Locos končí i jeho asistent a manažer mužstva Tomáš Křivánek. „Byl mým prvním trenérem v Břeclavi a od té doby jsme spolu ušli tuto krásnou cestu. I Tomáš se rozhodl především z rodinných důvodů, že se posune v životě o kus dál,“ neskrýval úspěšný kormidelník.

O jejichž nástupcích se nyní jedná. „Konkrétní jména ještě nechci prozradit, ale s velkou pravděpodobností to bude někdo z hráčů současného kádru,“ dodal Borbély.

Novému vedení přeje úspěšný kouč hodně úspěchů. „Na každém velkém zápase určitě budu sedět na tribuně a fandit. Vím, že budu na kluky pyšný,“ uzavřel.