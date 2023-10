Další triumf na dosah. Břeclavští softbalisté zvládli úvodní dva finálové duely na hřišti Žraloků Ledenice a od dalšího extraligového titulu je dělí jediná výhra. „Chtěli jsme přivést minimálně jednu výhru. Byl to víkend dvou rozdílných zápasů, které měly jednu společnou věc, náš dominantní útok,“ řekl břeclavský kouč Dušan Borbély pro klubový facebook.

Softbalisty Locos Břeclav (ve vínovém) dělí od titulu jediná výhra. | Foto: David Korda

Zatímco sobotní duel celek z jižní Moravy jasně ovládl a zvítězil 6:0, nedělní zápas nabídl vyrovnanou partii s konečnou výhrou Locos 8:6. „V sobotu jsme sebrali soupeři vítr z plachet už ve druhém inningu a doplavali jsme si pro vítězství v pokojných vodách. Druhý zápas byl ovlivněný počasím a pěknou mentální bitvou ze strany soupeře, která vyvrcholila vyloučením domácího trenéra,“ vzpomněl břeclavský lodivod.

Ten si okolnosti finálového souboje užívá. „Dostal jsem několik zpráv, co to děláme za show? Odpovídám, že toto je play-off a má všechno, co má mít. Ne jenom strike a homerun, ale hlavně emoce, taktiku a mentální hru. Užívám si to,“ podotkl Borbély.

FOTOGALERIE: Břeclav hostila mistrovství kadetů. Locos slaví bronz

Zisk titulu mohou jeho svěřenci slavit už v sobotu, kdy na domácím hřišti hostí od jedné hodiny odpoledne třetí finálový duel. „Doufáme v hojnou účast fanoušků na možná posledním finálovém zápase u nás v Břeclavi,“ uzavřel trenér.

Softbalová extraliga – finále:

1. zápas, Žraloci Ledenice – Locos Břeclav 0:6

2. zápas, Žraloci Ledenice – Locos Břeclav 6:8

3. zápas, Locos Břeclav - Žraloci Ledenice (sobota, ve 13:00)