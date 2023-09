Čeští reprezentační nadhazovači dostávají nabídky od amerických týmů a zahrají si v nejprestižnějších softbalových soutěžích. Michal Holobrádek by měl v příští sezoně nastoupit za kanadský tým Hill United Chiefs, Jakub Osička se už domluvil s New York Gremlins. Turnaje a soutěže se hrají v USA během letních měsíců, letos si oba zahráli ten nejslavnější ISC turnaj. „V Americe čelíte nejlepším pálkařům na světě. Jsem moc rád, že tam budu pokračovat,“ prohlásil Osička, který společně s Holobrádkem na domácí scéně hraje za Losos Břeclav. Ty rozehrají o víkendu v extralize semifinálovou sérii proti Hrochům Havlíčkův Brod.

Břeclavští softbalisté Michal Holobrádek a Jakub Osička vyhlíží nové angažmá. | Foto: Grega Valančič

Také v letošní sezoně zavítali břeclavští nadhazovači mezi elitu. Osička byl na soupisce týmu AWP Lumberjacks a na turnaji ISC pro nejlepší kluby skončili na devátém místě. To Holobrádkovi se dařilo více: „Na všech turnajích, na kterých jsme se s týmem Hill United Chiefs představili, jsme skončili mezi top 3 týmy a dva turnaje jsme vyhráli. Na tom hlavním ISC jsme z 36 týmů skončili čtvrtí. Je pravda, že po celé sezoně jsme pomýšleli trochu výš, ale s odstupem se to dá hodnotit jako úspěch,“ dodal elitní evropský nadhazovač.

Koncem letních měsíců už skauti slovují potenciální posily. Vyhodnocují, zda současné hráče v kádru ponechat nebo je vyměnit. „Na devětadevadesát procent bych se měl v týmu udržet. S vedením ještě ale jednám,“ dodal Holobrádek. To jeho parťák by se měl přesunout do jiného týmu. „Finalizuji dohodu s New York Gremlins, což je tým, který to ISC letos vyhrál. Chci si zahrát na nejvyšší úrovni, co jde. A také se tam učit od nejlepších hráčů, naučit se třeba jinak o hře přemýšlet,“ doplnil Osička.

Český nadhazovač se tak se softbalem dostane do velkoměsta, kde jsou pálkovací sporty velmi oblíbené a kde působí slavní baseballoví Yankees. „Bude krásné v tomto městě hrát pálkovací sport. Hodně se těším,“ doplnil Osička. To Holobrádek je v kanadském týmu velmi spokojen. „Beru tu jako příležitost hrát v jednom týmu s tolika špičkovými hráči v čele s Adamem Folkardem, který byl dlouhou dobu považován za nejlepšího nadhazovače světa. Extrémně přínosné tak pro mě bylo s těmito hráči trávit běžný den, vidět jak se připravují na zápasy a co všechno pro svůj výkon řeší,“ tvrdil Holobrádek.

Oba mají nyní myšlenky na domácí extraligu, kde se rozehraje semifinálová série o víkendu. A Locos se střetnou s Hrochy Havlíčkův Brod. Sebevědomí jim jednoznačně dodala výhra v prestižním SuperCupu. „Vítězství na SuperCupu byl zážitek obrovský, a to zvlášť pro to, že se nám to podařilo vyhrát s naší břeclavskou partou. V Holandsku se nám všechno sešlo,“ dodal Holobrádek, který řešil rovněž také náročný program.

„Jsem trochu rád, že nastoupíme až do semifinále. Pro mě osobně byla sezona náročná, jelikož během závěru americké sezony se nám zranili ostatní dva nadhazovači a všechny zápasy jsem tak házel sám. Trocha volna po SuperCupu tak vítám, ale zároveň se všichni v týmu těšíme na to, až se budeme moct poprat o obhajobu titulu.“ První zápas se rozehraje v sobotu od 13:00, v neděli je pak druhý duel od 15:00 u Hrochů.

Jiří Uhlíř