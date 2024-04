Za titulem doma i v Evropě. Softbalisty Locos povede nové trenérské duo z hráčů

Redakce

Úřadující šampioni chtějí sbírat trofeje také v letošním roce. A to se změnami v týmu. Softbalisty Locos Břeclav už nepovedou trenéři Dušan Borbély a Tomáše Křivánek, nově se hráči budou koučovat sami – konkrétně elitní nadhazovač Jakub Osička a polař Martin Magula. „Trochu mě to stresuje, ale myslím, že to zvládneme. Chceme obhájit extraligový titul a také znovu uspět na prestižním evropském SuperCupu,“ měl jasno Magula.

Jakuba Osičku čeká nová trenérská výzva. | Foto: Filip Miček