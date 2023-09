Softbalisté Locos Břeclav vykročili do semifinále play-off extraligy dvěma výhrami. Úřadující mistr nejdřív v sobotu doma porazil Havlíčkův Brod 1:0, nedělní odvetu na hřišti protivníka zvládl výsledkem 6:4. K postupu do finále tak Břeclavanům chybí poslední vítězství. „Velmi se těším na třetí zápas. Věřím, že už budeme v naší klasické pohodě a rozhodneme,“ řekl břeclavský kouč Dušan Bórbely.

Softbalisté Locos Břeclav (ve vínovém) porazili Havlíčkův Brod. | Foto: David Korda

Locos si jako vítěz základní části zajistil přímý postup do semifinále. Podle slov jejich lodivoda to však výhoda nebyla. „Hned v sobotním zápase se ukázalo, že dvoutýdenní dovolená se na nás podepsala, hlavně co se týká útoku. Nadruhou stranu nadhazovačům určitě pomohla, byli odpočatí po náročném evropském turnaji,“ netajil trenér.

Břeclav má nyní výhodu mečbolu, který hodlá využít už v sobotu, kdy se od dvou hodin odpoledne představí v Havlíčkově Brodě. „Věřím, že už nedostaneme tolik bodů. Pro nás je podstatné skórovat minimálně dvakrát třikrát, pak umíme dotáhnout zápas do vítězného konce. Myslím, že budeme zase útočnější tým, jako jsme byli na konci základní části a následně na SuperCupu,“ přál si Bórbely.

O břeclavské softbalisty Holobrádka s Osičkou mají zájem zámořské týmy

Ten spoléhá i na klíčové nadhazovače Michala Holobrádka s Jakubem Osičkou, o které se zajímají zámořské celky. „Přestupy, o kterých se nyní spekuluje, se řeší pro příští sezonu. Oba jsou stále součástí našeho týmu. Mít takové dva hráče v mužstvu je pro každého trenéra pohádka,“ uzavřel zkušený stratég.

Semifinále play-off extraligy softbalu

Locos Břeclav – Hroši Havlíčkův Brod 1:0 (1. zápas)

Hroši Havlíčkův Brod – Locos Břeclav 4:6 (2. zápas)

Hroši Havlíčkův Brod – Locos Břeclav (3. zápas – sobota, ve 14 hodin)