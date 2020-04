„Budu opět pokračovat v Havlíčkově Brodě. Bavil jsem se s klukama z Břeclavi, ale mají tam teď mladou partu a k tomu dva dobré nadhazovače," odůvodnil Michal Holobrádek svoje setrvání v celku Hrochů.

Nový ročník softbalové extraligy měl původně odstartovat už za dva týdny, což se určitě nestane. Na to, kdy se vůbec rozjede trénink nebo liga, neví v současné době odpověď nikdo. Zatím asi nejpravděpodobnější variantou je ta, kdy se počítá s měsíci srpen a září. Pak by se odehrála zkrácená verze soutěže, kterou letos čeká rozšíření týmů na deset. Mladý břeclavský tým se bude chtít jistě pokusit zopakovat skvělou nováčkovskou sezonu, kdy se stal senzací ročníku a překvapivě dokráčel až do finále play-off.

Edita Palkovičová