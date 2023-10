Českému softbalu vládne Břeclav. Ve třetím zápase finálové série si Locos poradili 4:0 se Žraloky Ledenice a podruhé za sebou se radují z extraligového titulu. Zásluhu na tom mají především nadhazovači Jakub Osička a Michal Holobrádek, kteří ve dvou zápasech neumožnili soupeřům ani jeden doběh. „Je to parádní, ale ve finále nás táhl spíše útok. Když tým boduje, tak to nadhazovači vždycky udělá pohodu. To bylo rozhodující,“ řekl Osička, který ve finále předvedl 26 strikeoutů.

Břeclavští softbalisté obhájili extraligový titul. | Foto: Adam Mičo

Do sobotního utkání vstoupili lépe domácí z Břeclavi, kteří v první směně získali bod. Dva body pak přidali ve třetí a jeden v předposlední. Nejvíce se dařilo na pálce Martinu Magulovi, který zaznamenal dva úspěšné odpaly, Vojtěch Forman odpálil homerun. Zato softbalistům z Ledenic se nedařilo, za celý zápas uspěli díky úspěšnému odpalu pouze jednou. „Finálová série byla poměrně jednoznačná. Snažili jsme se vzdorovat, což se nám dařilo ve druhém utkání, které jsme ale prohráli 6:8. Ve zbytku jsme nedali ani bod a bez toho se vyhrát nedá,“ podotkl ledenický kouč Jaroslav Korčák.

Za tři zápasy se mohli hráči z Locos pochlubit osmadvaceti úspěšnými odpaly, to softbalisté z Ledenic jich předvedli o dvacet méně. „Chtěli jsme do finálové série jít s tím, aby nám fungoval útok, a to se povedlo. Některé zápasy jsme předtím v sezoně vyhrávali jenom těsně. Bylo super, jak kluci hráli,“ pochvaloval si Michal Holobrádek, který společně s Osičkou vytvořil elitní tandem nadhazovačů. V extralize předvedli dohromady přes 260 strikeoutů, dominovali také v evropském SuperCupu, který Locos Břeclav v letošní roce ovládli jako vůbec první český tým.

FOTOGALERIE: Břeclav hostila mistrovství kadetů. Locos slaví bronz

„Pro všechny kluby v extralize je výzva porazit Břeclav v takovém složení a titul jim vzít. V zimě jsme jsme upřímně přemýšleli nad tím, abychom hlavně nespadli a postoupili do play-off. Účast ve finále je pro nás v letošním roce úspěch,“ prohlásil Jaroslav Korčák z Ledenic, které v roce 2019 Břeclav ve finále porazily. „Tehdy to byli ještě mladí kluci, teď jsou z nich muži, co mají odehráno mnoho zápasů na nejvyšší úrovni. Společně do noci diskutujeme nad taktikou, hodně celkově vyrostli,“ hodnotil Dušan Borbély, trenér Břeclavi. „Myslím, že devadesát procent našeho týmu patří mezi špičku extraligy a na to jsem pyšný," dodal.

Na pálce se nejvíce letos dařilo Patriku Kopečnému ze Žraloků, který zaznamenal osmatřicet úspěšných odpalů, z toho sedm homerunů. Ve finálové sérii se ale prosadil pouze jednou. Za Břeclav pálil nejlépe George Harris (34 hitů), který je s deseti homeruny v extralize v této statistice nejlepší.