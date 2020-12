Letošní sezona byla po všech stránkách podivná. Výrazně ji ovlivnil Covid-19, který narušil tréninky a kvůli němuž musela být zkrácená celá soutěž, která se pak hrála jiným formátem. Pro břeclavský tým to bylo nepříjemnější v tom, že slovenský trenér Dušan Borbély měl po určité období potíže s přejezdem hranic a tým vedl jen na dálku za pomoci svých asistentů. „Sezona se těžko hodnotí, protože nebyla standardní. Tabulka byla hodně vyrovnaná a nám nakonec nechybělo mnoho, abychom se do play-off probojovali. Možná jen trochu víc štěstí v posledním zápase s Tempem Praha, kdy jsme byli lepším týmem, ale přesto prohráli," uvedl manažer týmu Tomáš Křivánek.

Na postupovou čtvrtou příčku nakonec chyběl Locosu jediný bodík, i proto vedení klubu nehodnotí sezonu jako neúspěch. „Loni jsme jako nováček soutěže soupeře překvapili, možná měli i víc štěstí než letos. Teď si na nás všichni dávali větší pozor. Ale pokud jde o kvalitu naší hry, tak si myslím, že jsme se opět o něco posunuli dopředu. Například jsme dost zlepšili útočnou fázi. Vedle toho se letos dařilo i našim mládežnickým týmům, junioři skončili na mistrovství republiky do osmnácti let na druhém místě," vyzdvihl Křivánek pozitiva uplynulého roku.

Nadále platí, že se břeclavští softbalisté mohou dívat s optimismem do budoucna. Stále mají velice perspektivní tým se spoustou reprezentantů. „Máme mladý mančaft, který se může příští rok zase o něco posunout. Někteří hráči u nás sice asi skončí, ale všechny opory by měly zůstat, stejně jako trenér Borbély. Pokud jde o posily, tak to je zatím předčasné. U nás až tolik kvalitních hráčů není, takže se budeme muset porozhlédnout za hranicemi. Nějaké tipy máme, ale kvůli covidu zatím nevíme, jak to s cizinci vůbec bude," dodal Křivánek.