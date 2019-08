Nedělní dvojzápas proti třetímu celku tabulky Tempo Praha už byl o něčem jiném. Po těsné prohře 1:2 přišla cenná výhra 4:3. Už dvanáctá v sezoně. „Možná jsme mohli mít dokonce i o nějaký bod navíc, ale celkově jsme s průběhem sezony spokojení. Tolik výher žádný nováček už dlouho neměl, například loni měly Pardubice jen dvě. Navíc máme hodně mladý tým s věkovým průměrem okolo devatenácti let,“ upozornil manažer týmu Tomáš Křivánek.

K posledním úspěchům břeclavskému týmu pomohla i dvojice posil z Nového Zélandu – Seth Gibson a Huw Davies. „Přišli hlavně díky Luďku Opluštilovi, který loni na Novém Zélandu působil. Jsou to oba juniorští vicemistři světa, taže by nám měli výrazně pomoct. Zatím si trochu zvykali na nové prostředí, ale teď o víkendu už hráli výborně,“ uvedl Křivánek. Locos čeká v základní části extraligy už jen poslední dvoukolo. V něm hostí na domácím hřištiv areálu Lokomotivy Břeclavv sobotu od 12 a 14 hodin celek z Havlíčkova Brodu. „Teoreticky by to mohl být souboj o čtvrté místo. To je pro play-off o něco výhodnější, protože nabízí v případném rozhodujícím zápase výhodu domácího prostředí,“ naznačil určitý náboj souboje Křivánek.

Proti Hrochům z Havlíčkova Brodu ještě nebude trenérům k dispozici trojice Kubát, Opluštil, Forman, která hraje za tým Bowen silně obsazený turnaj v Americe. Pro play-off by však už měli být zpět.