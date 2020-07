„Věděli jsme, že základní část bude náročnější, než minulý rok. Loni jsme měli výhodu mírného podcenění od soupeřů. Teď nás berou jako rovnocenného protivníka,“ uvedl trenér Dušan Borbély.

V dlouhodobé části soutěže si hráči Locosu připsali dvanáct výher a šest proher, což znamenalo pátou příčku. Od vítěze základní části Chomutova je ale dělí pouhé dva body. „Při pohledu na tabulku je jasné, že letos může být mistr každý. Dosáhli jsme v českém softbalu, čeho jsme chtěli. Máme v extralize šest až osm vyrovnaných týmů, úroveň šla nahoru,“ pravil břeclavský kouč.

V nadstavbě se Břeclav střetne s Chomutovem, Ledenicemi, Tempem Praha, Mostem a Havlíčkovým Brodem. S každým ze soupeřů má v aktuální sezoně jednu výhru a jednu prohru. „Pokud dosáhneme alespoň na padesátiprocentní úspěšnost i v nadstavbě, měli bychom postoupit do semifinále. To by byl totální vrchol, se kterým jsme před sezonou ani nepočítali. Náš předsezonní cíl byl postup do první šestky,“ popsal Borbély.

Jeho svěřenci mají za sebou několik dvojutkání jako na houpačce. Třeba v Chomutově nejprve prohráli 0:10 a následně zvítězili 2:1. „Přisuzuju to cestě. Jsme amatérský sport, takže na zápasy cestujeme v den konání. Musíme ale taky zajistit pohodu nadhazovačům. Právě oni dělají sedmdesát procent úspěchu. V Chomutově nebyli po dlouhé cestě rozhýbaní a hlavou na hřišti. V nadstavbě se pokusíme řešit to jinak. Ať jsou odpočinutí a ukážou, co umí,“ měl jasno zkušený stratég.

Do nadstavbové části vstoupí břeclavští softbalisté příští týden v sobotu dvojutkáním na hřišti Ledenic. O den později se přesunou ke dvěma duelům do Havlíčkova Brodu. „Naše výhoda je, že nemáme kam spěchat. Každé velké vítězství je pro nás obrovský bonus, který nás posiluje. Stále jsme tým budoucnosti. Kluci i v mladém věku dokážou šlapat na paty zkušeným a silným týmům,“ pochvaloval si lodivod Břeclavi.

Mladé naděje nabudila loňská finálová účast, kterou by rádi zopakovali. „Bylo by to jako z říše snů. Kluci jsou mladí a v dobrém slova smyslu nemají respekt. Věří si na každého soupeře. Je jim jedno proti komu hrají. Důkazem toho je zápas proti Michalu Holobrádkovi (hráč Havlíčkova Brodu a český reprezentant - pozn. red.), který u všech vzbuzuje respekt. Kluci přehnaný respekt neměli, proti každému jdou se stejným nasazením,“ těšilo Borbélyho.

Ten chce před startem nadstavby zapracovat na nedostatcích. „Základní část nám něco ukázala. Budeme pilovat maličkosti v útočné i obranné hře. Některé drobnosti ještě nezvládáme a právě ty rozhodují zápas. Poslední hrací víkend jsme začali pracovat na specifických situacích, které nám celkem vycházely. Zaměříme se taky na pálku. Obrana v play-off musí být na devadesát procent, ale pálka musí jít vždy nahoru,“ dodal.