Šance, že se extraligová sezona odehraje v původním formátu, je každým týdnem nižší. „Začátek už se několikrát odkládal. Podle poslední verze by se snad mělo začít na přelomu května a června. Jisté ale není nic, pořád se čeká na nějaké oficiální stanovisko od vlády. Problém je v tom, že softbal je amatérský sport,“ povzdechl si Tomáš Křívánek, manažer týmu Locos Břeclav.

Softbalisté už se pomalu smiřují s tím, že letošní sezona bude podobně jako ta loňská zkrácená. „Určitě bychom chtěli sezonu odehrát celou, ale nejsem si jistý, jestli je to teď reálné. Už se ozývají návrhy, aby se hrála jen základní část. Uvidíme, mělo by se to rozhodnout příští týden,“ doplnil Křivánek.