Po dvaceti kolech mají Břeclavané na svém kontě 16 výher, což je nejvíc ze všech jedenácti extraligových týmů. Na tom už nic nezměnila ani poslední prohra s ledenickými Žraloky. S těmi o víkendu doma nejprve zvítězili 6:2 a poté prohráli 2:9. „Ve druhém zápase už jsme šetřili některé opory. Určitě jsme zápas nevypustili, ale výsledek nic moc neřešil. První místo po základní části jsme měli jisté a v nadstavbě se začíná od nuly,“ vysvětlil manažer klubu Tomáš Křivánek.

Do tzv. nadstavby A se probojovalo šest nejlepších týmů, vedle Břeclavanů také Tempo Praha, Beavers Chomutov, Žraloci Ledenice, Painbusters Most a Joudrs Praha. Ti všichni mají zajištěnou účast v play-off, kde se k nim připojí nejlepší dva celky s nadstavby B. Tam se naopak výsledky ze základní části započítávají. V nadstavbové části se všechny celky střetnou dvakrát každý s každým.

Podle výsledků základní části se zdá, že by Locos mohl minimálně zopakovat úspěch z předloňské sezony, kdy se jako nováček soutěže senzačně probojoval až do finále play-off. „Před sezonou byl náš hlavní cíl záchrana s tím, že se pokusíme o postup do play-off. To už teď máme jisté, takže zatím plníme plán na dvě stě procent. V nadstavbě se ale začíná od nuly, takže nějaký útok na medailové pozice nevyhlašujeme a počkáme, jak se to vyvine,“ zůstává v klidu Křivánek.

Los si s břeclavským týmem trochu pohrál, protože po týdnu znovu přivítají na domácím hřišti Žraloky z Ledenic, s nimiž mimochodem také sehráli finálovou sérii před dvěma lety. V sobotu se s nimi střetnou nejprve od 15 hodin, odveta je na programu od 17 hodin.