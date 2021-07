Přehodnocovat předsezonní cíle pomalu začínají softbalisté týmu Locos Břeclav. Původní skromný plán s důrazem na udržení extraligy se mění na ambicioznější vize poté, co z úvodních dvanácti zápasů poznali jen dvakrát hořkost porážky.

Softbalisté Locos Břeclav se rozešli s Chomutovem smírně. První zápas vyhráli 5:2, ve druhém podlehli 2:9. | Foto: David Korda

Břeclavané za sebou mají parádní prodloužený víkend. Ze šesti zápasů jim nevyšel pouze jeden sobotní duel s Chomutovem, jinak si připsali pět výher. A mezi nimi i dvě na půdě úřadujícího mistra z Havlíčkova Brodu. Po dvanácti odehraných utkáních mají na svém kontě celkem deset vítězství a pouze dvě porážky, což je nejméně ze všech jedenácti týmů. „Před sezonou jsme nevěděli, co s námi udělá ztráta reprezentačního nadhazovače Lukáše Kubáta, který odešel z osobních důvodů na hostování do pražského Spectra. Proto jsme měli původně spíš skromné cíle, především se v klidu zachránit. Jenže zatím to vypadá nad očekávání dobře, kolektiv se ještě víc stmelil a navíc se nám celkem slušně rozházel George Harris, který startoval společně s Jakubem Osičkou i na nedávném mistrovství Evropy, kde se podíleli na zisku zlatých medailí. Po vydařených zápasech v dosavadním průběhu jsme teď trochu nenažraní a určitě chceme bojovat minimálně o první šestku a play-off,“ uvedl Tomáš Křivánek, manažer týmu Locos Břeclav.