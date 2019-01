Břeclav - Víkendové úspěcha a neúspěchy břeclavských košíkářek

Ilustrační foto | Foto: Martin Sidorják

TJ DDM Brno - TJ Lokomotiva Břeclav A 3:1 (22, 21, -14, 22) Břeclavské volejbalistky zajížděly k dalšímu mistrovskému utkání do Brna bez nemocné blokařky Ivany Lucké. Břeclavské hráčky nezačaly zápas vůbec dobře. Velkým množstvím nevynucených chyb darovaly první set soupeřkám. K druhému setu nastoupila Lokomotiva rozhodnuta neztrácet body vlastními chybami. To se jí v průběhu setu dařilo a v polovině setu vedla 14:10. Nejlepší hru břeclavské volejbalistky předvedly ve třetím setu, který s přehledem vyhrály 25:14. V další hře to však nedokázaly zopakovat. Poslední set prohrály v koncovce 22:25 a tím i celý zápas.



TJ DDM Brno -TJ Lokomotiva Břeclav A 0:3 (-11, -24, -24)

V úvodním setu předvedly bezchybnou hru a za dvacet minut vyhrály jasně 25:11. K vítězství pomohl hostujícímu týmu i domácí trenér, který zařadil do sestavy tři nové hráčky. Ve druhém setu se hra vyrovnala a rozhodnout musela až dramatická koncovka, kterou lépe zvládla Lokomotiva 26:24. Začátek třetího setu týmu vyšel. Brzy vyhrávaly 16:10, ale stačilo pár chyb a téměř vyhraný set byl ztracen. Naštěstí se tak nestalo. Břeclavské volejbalistky po velkém boji vyhrály 26:24 a tím druhý zápas 3:0.



TJ Sokol Hodonín A – TJ Lokomotiva Břeclav B 2:3 (19,-18,20,-18,-14) Družstvo Lokomotivy „B“ tentokrát zavítalo do blízkého Hodonína. Tam sehrály břeclavské hráčky dvojutkání s místním Sokolem. První set byl ve znamení rozehry a tedy úspěšnější pro soupeřky. Do druhého setu nastoupily Břeclavanky ve stejné sestavě. Tvrdým servisem a lepší hrou v poli dokázaly set vyhrát. Další set hráčky Hodonína vybojovaly ve vlastní prospěch. Ve čtvrtém setu si družstvo Lokomotivy udělalo dobrým servisem pětibodový náskok. Pohodovou hrou a tvrdým útokem set vyhrálo. O výsledku zápasu se muselo rozhodnout ve zkrácené hře. Průběh setu byl velmi vyrovnaný. Za stavu 12:14 pro domácí tým nastoupila J. Rylichová na servis a kvalitním podáním pomohla ke zvratu ve vývoji setu.



TJ Sokol Hodonín A – TJ Lokomotiva Břeclav B 3:1(21,22,-20,21)

V prvním setu druhého zápasu se vedlo více domácímu celku Sokolu Hodonín a první set vyhrál. V dalším setu se z výhry radovaly opět Hodoňanky. Ve třetím setu se břeclavský celek dokázal zlepšit ve všech herních činnostech a dovedl tak set do úspěšného konce. Ve čtvrtém setu měly hráčky Lokomotivy trojbodový náskok, který bohužel nedokázaly udržet. Zkušenější tým TJ Sokol Hodonín tak předvedl, že jeho vedení v tabulce je oprávněné, a dokázal v koncovce set otočit ve svůj prospěch a tedy i vyhrát.

Další výsledky: juniorky

TJ Sokol Jehnice -TJ Lokomotiva Břeclav 3:0 ( 13, 19, 19)

TJ Sokol Jehnice -TJ Lokomotiva Břeclav 3:1 ( -23, 22, 11, 20)



Další výsledky: kadetky:

DDM Kuřim – TJ Lokomotiva Břeclav 0:3

DDM Kuřim – TJ Lokomotiva Břeclav 0:3. (ir, rb)