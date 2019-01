Břeclav - V posledním zápase na domácí palubovce hostila břeclavská děvčata sestupující celek Starého Lískovce.Naopak suverénní vítěz krajského přeboru domácí Lokomotiva pojala toto utkání jako přípravu na nadcházející baráž do II. ligy.

Ilustrační foto | Foto: Robin Novák

Lokomotiva Břeclav – Sokol Brno Starý Lískovec 3 : 0 ( 15, 19, 16, ) a 3 : 0 ( 16, 11, 14, )

Do prvního setu prvního utkání nastoupila Lokomotiva Břeclav v nejsilnější sestavě.Nastoupila nahrávačka Slobodová, smečařky Fabikovičová, Pavelková, blokařky I. Lucká, Š. Rylichová, univerzálka Hunkařová a na liberu Moláková . Již začátek naznačil, jak se bude utkání vyvíjet. Hunkařová získala smečovaným podáním náskok pěti bodů.

V dalším průběhu si Lokomotiva Břeclav zkoušela hru do kombinace, ve které Fabikovičová a Lucká ve spolupráci s nahrávačkou Slobodovou dokonale rozebraly obranou hru hostujícího celku.

Ve druhém setu vystřídal trenér Baránek smečařku Fabikovičovou, místo ní přišla Blažková. Tento set byl zpočátku vyrovnaný až do stavu 12 : 10. Potom začala řádit T. Hunkařová, které vycházelo téměř vše, na co sáhla. Postupně se přidaly ostatní hráčky a nebylo co řešit.

Ve druhém utkání nechal trenér Baránek odpočívat opory týmu Fabikovičovou a I. Luckou.Takže domácí nastoupily v sestavě Slobodová, Křížová, Pavelková, R. Lucká, Š. Rylichová, Hunkařová a na liberu Moláková. Jednoznačný průběh tohoto utkání umožnil domácímu trenérovi prostřídat všechny hráčky. Premiéru si odbyly blokařky Jančálková a Sadílková.

Nutno vyzvednout výborný výkon univerzálky Hunkařové a nahrávačky Slobodové, které výrazně přispěly k hladkému vítězství v obou utkáních. Za zmínku stojí dosavadní bilance Lokomotivy Břeclav, která odehrála 34 utkání a ve 33 zvítězila, skóre setů 100 :17 .

Úspěšná byla i mládežnická družstva:

Kadetky Lokomotivy Břeclav – VK Královo Pole 3:1 a 3:1

Juniorky Lokomotivy Břeclav – ČKD Blansko 3 : 0 a 3 : 0

Rudolf Baránek