Od dětství měli oba sourozenci řadu zájmových činností. „Byli jsme hodně orientovaní na hudbu a kulturu, sport byl jen pro zábavu. Táta nás k němu vedl, ať máme pohyb a nezlenivíme. Kombinoval jsem pětiboj se zpěvem a hrou na housle, sestra zase hrála na klavír,“ přiblížil Jan Havlena, který momentálně studuje brněnské Gymnázium Matyáše Lercha.

Představil se dokonce ve dvou operách Janáčkovy opery v Brně. „Zpěv mě bavil, šlo o dobrou zkušenost. Na jevišti jsem se setkal s trémou a naučil se s ní pracovat. Nejprve jsem kombinoval pětiboj se zpěvem i houslemi, pak jsem ale skončil třetí v závodě Českého poháru a dal přednost sportu,“ popsal s úsměvem.

Se sestrou trénoval disciplíny moderního čtyřboje, kterému se věnují závodníci v mládežnických kategoriích, v klubech i pod vedením otce. Součástí čtyřboje je běh, střelba laserovou zbraní, plavání a šerm. „S taťkou jsme trénovali běh, plavání a šermu jsme se věnovali v klubech. Táta se postupem let začal vzdělávat a momentálně mě trénuje i ve střelbě a plavání,“ řekl osmnáctiletý talent z Divák na Břeclavsku.

V současné chvíli je jediný moderní pětibojař na jihu Moravy, který se olympijskému sportu věnuje na vrcholové úrovni. Jeho sestra loni skončila. „Je to velká škoda, protože byla velmi úspěšná. Mezi čtyřmi nejlepšími pětibojařkami v České republice. Vložila do sportu spoustu úsilí, ale nedá se nic dělat,“ říká matka dvojčat Dana Havlenová.

Těšit ji můžou alespoň synovy úspěchy z loňské sezony. Zúčastnil se mistrovství světa i Evropy v moderním pětiboji kategorie U19, bojoval o nominaci na letní olympijské hry mládeže v Argentině a skončil třetí na republikovém mistrovství. Navíc byl celkově druhý v Českém poháru moderního pětiboje. „Na mistrovství Evropy v Polsku jsem skončil na 27. pozici. Na světovém šampionátu jsem bohužel nepostoupil do finále, což mě hodně zklamalo. Šlo o první velkou akci, teprve jsem se rozkoukával,“ povídala česká naděje.

Kromě vrcholných akcí v moderním pětiboji se navíc zúčastnil mistrovství světa v Laser Run a světového šampionátu v běhu do vrchu. „Jednou jsem našel mistrovství České republiky v běhu do vrchu v termínové listině a vyzkoušel ho. Běžel jsem se staršími kluky a skončil pátý. Dost mě to motivovalo. Loni jsem doběhl druhý a nominoval se na mistrovství světa v Andoře, kde jsem skončil na 34. místě. Jde o sport naprosto odlišný od pětiboje, což není na škodu,“ vysvětlil všestranně nadaný sportovec.

V aktuální sezoně se na závodech poprvé setká s jezdectvím. „Na koni jsem začal jezdit teprve loni, takže jsem oproti ostatním trošku pozadu. Musím navíc získat licenci, abych mohl závodit. Zkouška se skládá z parkuru, drezury a teoretické části. Není to jednoduché, ale doufám, že vše zvládnu,“ uvedl všestranně nadaný sportovec.

A čeho chce dosáhnout v nadcházející sezoně? „Můj cíl je dostat se na mistrovství Evropy juniorů v běhu do vrchu, pokusím se taky splnit nominační kritéria na mistrovství Evropy a světa juniorů v moderním pětiboji,“ líčil.

O dlouhodobém cíli má taky jasno. „Chci především zůstat dlouho konkurenceschopný. Každý sportovec mluví o olympiádě, ale to je strašně daleko. V hlavě ji však mám,“ dodal.