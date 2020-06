Břeclavští lukostřelci z Duhovky - střediska volného času potvrdili dobrou formu na Moravském zemském poháru v Buchlově v 3D lukostřelbě.

Lukostřelci z Duhovky sbírali medaile na Moravském zemském poháru. | Foto: Blanka Kumštová

Jana Vymazalová obsadila první místo v kategorii BB-Z (junioři od 13 do 17 let) a Nela Kumštová skončila ve stejné kategorii na třetí příčce. V kategorii TRRB - Z (děti od 12 let) byla Veronika Veselá druhá a trenér kroužku Jaroslav Wunsch zvítězil v kategorii TRRB - M (veteráni).