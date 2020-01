Břeclavané chytili v novém roce výbornou formu. Po výhrách nad Březinou, Uničovem a Brumovem-Bylnicí si dokázali poradit i s pátým celkem tabulky HK Kroměříž, a to ještě na jeho ledě.

Utkání na Hané mělo neskutečný průběh. Více než dvě třetiny se hrálo bez branek a pak hosté nasázeli domácím hned tři během pouhých sedmdesáti vteřin. „Strašně moc času jsme odehráli v oslabení, na tom musíme zapracovat. Kluci ale jinak celý zápas zvládli perfektně. Plnili přesně to, co se po nich chtělo a vzadu to zavřel výborný Filda Král,“ uvedl k utkání pro klubový web hrající trenér Filip Hrbatý.

Hrdinou zápasu byl právě zmíněný gólman Filip Král, který zlikvidoval všech 40 střel domácího celku. „Byl jsem plný eufórie a upřímně se mi chtělo i brečet. Hrozně to pro mě znamená, když je to v mužích a po tolika letech, co jsem nulu nevychytal. Největší radost jsem ale měl z radosti z kluků a veledůležité výhry,“ poznamenal Král.

Lvi jsou na sedmé příčce tabulky, která by jim zajistila postup do play-off.

HK Kroměříž - HC Lvi Břeclav 0:3

Třetiny: 0:0, 0:0, 0:3. Branky: 46. Průdek, 47. Svoboda, 47. Lokaj. Rozhodčí: Vepřek – Pavel, Procházka.