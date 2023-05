Už loni měly královopolské volejbalistky skvěle nakročeno, po vítězství v domácím poháru padly v extraligovém finále s Prostějovem. Letos už je ale nedokázal zastavit nikdo. KP nejprve obhájilo pohárový triumf, poté ovládlo i extraligu, navíc si v evropském CEV Cupu připsalo skalp favorizovaného PAOK Soluň. „Pro mě to určitě byla snová sezona,“ hodnotí královopolská smečařka Magdalena Bukovská.

Královopolská volejbalistka Magdalena Bukovská (s číslem 15) při oslavách titulu. | Foto: VK KP Brno

Do Králova Pole přišla před necelými šesti lety. Od té doby se Bukovská vypracovala v jednu z hlavních opor, která dotáhla brněnský tým k vytouženému titulu. „První den, kdy jsme získaly titul, tak jsem to ještě vůbec nevnímala, přišla jsem do šatny a říkaly jsme si, že tomu snad ani nevěříme. Jak ale dny plynou, tak člověk začíná ten úspěch víc vnímat, stále si ale asi pořádně neuvědomuju, co jsme dokázaly,“ popisuje.

Naposledy KP v nejvyšší české soutěži triumfovalo v roce 2007. Šestnáctiletý půst ale mladý tým před několika dny rázně utnul. „Ani jsem pořádně nevěděla, že je to první titul pro KP po takové době. Samozřejmě jsme nějaké náznaky slyšely, už když jsme vyhrály domácí pohár, tak nám všichni říkali, že je to první trofej po několika letech. O ukončení nějakého čekání jsme ale nehrály, chtěly jsme prostě získat titul a ukázat, že na to máme. Těší nás ale, že je KP zase na vrcholu,“ usmívá se Bukovská.

Ve finále došlo k historickému střetu dvou brněnských celků, které předvedly parádní bitvu. Hned tři zápasy Králova Pole a Šelem dospěly do tiebreaku, o mistryních musel rozhodnout až závěrečný pátý duel, ve kterém KP zvítězilo 3:0 na sety. „Ani doteď pořádně nevím, co rozhodlo, asi se ukázalo, kdo chtěl víc. Šelmy pro mě byly nejtěžší soupeřky za celý rok,“ líčí rodačka z Valtic na Břeclavsku.

Právě ona hrála ve finále velkou roli, hned ve čtyřech utkáních z pěti vybojovala pro KP patnáct a více bodů, ve většině zápasů byla nejlépe zakončující hráčkou svého týmu. „Finále jsme si užívaly, hlavně když vidíte fanoušky, kteří zápas od zápasu plní halu. Hrát před nimi byla jedna velká radost, podívat se na rodiče a blízké, jak jsou všichni do toho zapálení a fandí, bylo skvělé,“ podotýká.

Brněnské derby fanoušky bavilo především dramatičností, o napínavé koncovky a velké zvraty nebyla nouze. „Se Šelmami bylo hodně vypjatých situací v každém zápase. Pociťovaly jsme, že máme hrozně velký chtíč zvítězit, chtěly jsme do toho prostě dát sto procent. Postupně to bylo čím dál tím víc emočně náročné, psychicky jsme zažívaly takové napětí, že už to bylo i vysilující,“ nastiňuje Bukovská.

Přestože zkušenější tým měly Šelmy, většinu klíčových momentů zvládlo lépe KP. Možná i proto, že v poslední době odehrálo značné množství velkých zápasů, mezi ně lze zařadit i utkání aktuálního ročníku CEV Cupu, kdy svěřenky kouče Erika Nezhody nejprve vyřadily slavný PAOK Soluň, následně nestačily na Olympiakos. „Nikdy jsem nezažila žádnou evropskou soutěž, pro mě to byl první takový zážitek. Plno holek to mělo podobně, ale užily jsme si to naplno,“ ujišťuje.

Po zisku titulu měla Bukovská krátký čas na oslavy, od volejbalu si ale dlouho neodpočine. Už v pondělí se bude hlásit na reprezentačním srazu před následujícími zápasy Evropské zlaté ligy. „Nominaci beru jako ocenění, ukazuje to, že všechna ta práce není zbytečná a vyplatí se tvrdě makat. Vážím si toho hrozně moc, že dostávám šanci si zahrát za nároďák, je to trochu jiný pocit, když člověk bojuje v reprezentaci vlastně za celý národ,“ vysvětluje bývalá hráčka břeclavské Lokomotivy.

Ziskem titulu zároveň královopolská sestava dopsala jeden velký příběh, hned několik hráček totiž z klubu odchází do evropských celků. Do Belgie zamíří kapitánka Daniela Digrinová, dres změní i několik zahraničních posil. Ela Koulisiani a Bukovská se vydají za francouzským angažmá. „Bude to hodně smutné loučení. Nejenom že tady pár let hrajeme spolu, ale chodily jsme společně i do školy, známe se už hrozně dlouho,“ poznamenává smečařka.

Mladý a sehraný tým tak svou cestu zakončil na vrcholu, nyní většina jeho opor míří za dalšími výzvami. „Měly jsme úžasnou partu a tahaly jsme všechny za jeden provaz. To je podle mě i hlavní důvod, proč jsme tvořily tak skvělý tým, byly jsme vlastně taková rodinka,“ dodává Bukovská.